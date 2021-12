Az Anonymus által legutóbb közreadott hangfelvétel kapcsán kérdezte Rónai Egon Gy. Németh Erzsébetet a Városháza eladása kapcsán kialakult botrányról. Az ATV műsorvezetője mindent megtett ugyan, hogy értelmezhető választ kapjon a DK-s főpolgármester-helyettestől, azonban ő is csak mellébeszélést kapott konkrétumok helyett. Hiába szembesítette a politikust azzal, hogy a legutóbbi hangfelvételen Bajnai Gordon is hallható, amint az ingatlan értékesítéséről tárgyal, Gy. Németh itt is megpróbált kitérni a válaszadás elől. Különösen érdekes volt, amikor Rónai afelől érdeklődött, hogy mégis ki Barts Balázs főnöke, hiszen Karácsony Gergely őt nevezte meg bűnbaknak a lebukása után. A DK-s politikus megpróbálta elterelni a témát, de végül kénytelen volt beismerni, hogy Barts Karácsony irányításával dolgozik – írja a Pesti Srácok cikke nyomán a Magyar Nemzet.