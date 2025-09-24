A Balatonnál tesztelte magát a sztárzenekar az MVM Dome-os fellépésük előtt

A Szerencsejáték Zrt. felkérésére lépett fel a V-Tech zenekar múlt csütörtökön Balatonlellén. Az együttes frontembere elmondta, hogy bár a szerencsejáték világához nincs különösebb kötődése – nem szokott lottózni, és játékautomatába sem dobott még pénzt –, örömmel vállalta a fellépést.

Balatonlellén koncertezett a V-Tech együttes

A V-tech zenekar 1998 óta van jelen a hazai zenei színtéren, ám 2004-ben Szamóca távozott a csapatból, így Kefir egyedül folytatta a zenekar munkáját, amely azóta is változatlan felállásban működik. Minden hétvégén koncerteznek, legyen szó kisebb vagy nagyobb eseményről. A mostani fellépés egy rövidebb, kisebb koncert volt, kevesebb zenekari taggal, de minden dal sláger, amit a közönség is jól ismer.

V-Tech Szamóca visszatér

A lellei koncerten ismét hatalmas rajongói érdeklődés kísérte a V-tech fellépését, igazolva zenekar sikerét. Izgalmas hír, hogy 2026 áprilisában Kefir és Szamóca újra összeállnak, és egy nagyszabású koncerttel lépnek fel az MVM Dome-ban, onnantól kezdve pedig újra együtt fognak koncertezni.

– Lotfi Begivel közösen jelent meg az „Álmodoztam” remixünk, amelyet újra feldolgoztam, és jelenleg sikeresen fut az online platformokon. Eközben készül az új dal, amely várhatóan októberben jelenik meg – nyilatkozta nekünk Kefir, az együttes frontembere.

A koncert címe „Újra együtt veled” lesz. Annyit elárulhatok, hogy ez a szám nem a mai zenei trendeket követi, hiszen azt tapasztalom, a közönség inkább a régi stílusú dalokra kíváncsi. Mi sem a divathullámokat követjük, hanem egy olyan zenei világot képviselünk, amely ma szinte egyedülálló a piacon – tette hozzá az énekes.

A visszatérés hátteréről az énekes elmondta, hogy Szamóca eredetileg más zenei irányt választott, egy rockzenekarban akarta kipróbálni magát. Időközben megnősült és külföldön vállalt munkát, de a két zenész mindig is kapcsolatban maradt.