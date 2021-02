Azt hitték, csak stressz – pár nap múlva kómába esett a fiatal nő

Az ápolónőnek készülő 24 éves Jenn Wilesre egyre gyakrabban törtek rá a pánikrohamok és a szorongás, ami már annyira elviselhetetlen volt számára, hogy szinte dolgozni is alig tudott. Hiába járt terápiára, kezdett el gyógyszereket szedni, semmi sem használt a fiatal lánynak. Az orvosai azzal magyarázták tüneteit, hogy bizonyára túlzottan stresszel a közelgő diplomavédése miatt – írja a Bors.

Másnap még magához tért, de semmire sem emlékezett az előző nap történéseiből. Wilesnél agyvelőgyulladást diagnosztizáltak, amit egy baktérium okozott.

Családját és barátait felkészítették a legrosszabbra, miszerint a lány nem valószínű, hogy túléli a fertőzést. Ha mégis, minden bizonnyal soha többé nem fogja tudni magát önállóan ellátni.

Az első amire homályosan ugyan, de emlékszem, hogy folyton ki akartam köpni a csövet amivel tápláltak, mert annyira zavart. A következő az, amikor kiejtem a számon az első szót:

Fürdés – ezen mindenki elsírta magát a kórteremben – emlékezett vissza a fiatal lány.

Nurse's ‘anxiety’ was actually a rare brain bug that left her in a coma https://t.co/vVzhHMNzsu via @MetroUK

— andrewleverart (@andrewleverart) February 22, 2021