Egy kutatás szerint laboratóriumból szabadult el a koronavírus

Egy amerikai kutató huszonhat tényt vizsgált meg, eredményeit már a WHO szakértői is kézhez kapták.

A koronavírus eredetét kutatva huszonhat tény alapos megvizsgálása után az amerikai kutató, Steven Quay állítja, hogy az új koronavírus nem természetes úton került át állattól emberre, s hogy „semmi kétsége nincs afelől, hogy a SARS-CoV-2 vírus laboratóriumból szabadult el…

A január 29-én publikált tanulmányában Dr Steven Quay azt állítja, hogy 98,8% a valószínűsége annak, hogy a vírus, ami a Covid-19 néven ismert fertőzést okozza, laboratóriumból ered

– közölte az Associated Press idézve a Zenodo tudományos lapban publikált tanulmányból.

A Zenodo-t a svájci székhelyű Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) üzemelteti és a weboldalon bárki szabadon publikálhatja kutatási eredményeit. Dr. Quay kutatásának a célja a SARS-CoV-2 vírus eredetének a meghatározása volt.

A kutatás során Quay 26 tényezőt és független forrásokból származó bizonyítékot vizsgált meg szisztematikusan, ezek alapján vonta le a következtetést,

hogy 98,8 százalék a valószínűsége a laboratóriumi eredetnek és csak 0,2 százaléknyi eshetőség van arra, hogy a vírus egy klasszikus zoonózis esete (zoonózis: állatról emberre terjedő vírusfertőzés).

„Mint sokakat, engem is óvatosságra intett a WHO és a kínai tudósok és orvosok között fennálló erős érdekkülönbség, amely akadálya lehet egy objektív vizsgálatnak a vírus eredetét illetően” – nyilatkozta Quay.

Az amerikai kutató elmondta, hogy azon koronavírusok eredetének a tanulmányozása, amelyek korábban az emberiséget sújtották, sokkal kevesebb időt vettek igénybe. Mindössze néhány hónapra volt szükség ahhoz, hogy a vizsgálatot végző szakemberek meg tudják állapítani, hogy az afrikai cibetmacskából (a ragadozó mongúzfélék közeli rokona) származó vírus okozta a 2003-as koronavírus járványt, és szintén néhány hónapba telt, amíg 2015-ben megállapították, hogy a tevéből ered a MERS, azaz a légúti megbetegedéseket okozó koronavírus. Mindkét járvány esetében a gazdaszervezet azonosítása után a kutatók a gazdaszervezet és az ember közötti u.n. közvetítő szervezetet is meg tudták határozni.

„Csak tudományosan alátámasztott bizonyítékokat elemeztem, és csak óvatos, konzervatív becsléseket végeztem, de ezzel együtt ki merem mondani, hogy a SARS-CoV-2 vírus laboratóriumból szabadult el.„-állítja Quay.

Furcsa, hogy a Covid-19 járvány esetén már 13 hónapja nem találják a kutatók sem a gazdaállatot, sem az embernek történő átadásban összekötőszerepet játszó közvetítőt

– magyarázta videó üzenetében Quay az egyik általa vizsgált tényezőt a 26 közül.

Quay 193 oldalas, bayesiánus statisztikai metodológiával készült tanulmánya a Zenodo honlapján érhető el és tölthető le angol nyelven.

Steven Quay számos egyéb tanulmány szerzője, 87 szabadalom tulajdonosa, 7 gyógyászati termék feltalálója,

amelyeket az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal is engedélyezett és szerzője a koronavírus idején hasznos orvosi tanácsokat tartalmazó könyvnek is.

Már több más kutatói is a vuhani virológiai kutatóintézettel hozta összefüggésbe az új koronavírus eredetét. Donald Trump is számos alkalommal hangoztatta azonos meggyőződését. Kína azonban a mai napig tagad minden erre vonatkozó vádat.

Január 23-a óta a WHO szakértőkből álló csoportja vizsgálódik Kínában, hogy meghatározzák a Covid-19 vírus és járvány eredetét. A WHO szakértői csoportja is kézhez kapta Dr Quay tanulmányát – írja az Origo.

