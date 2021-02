Egyszer előkerül VV Fanni holtteste, gyilkosa vallani fog

Abban lehet bízni, hogy kriminalisztikai tapasztalatok szerint előbb-utóbb minden kiderül.

Személyi szabadság megsértése miatt biztosan felelnie kell B. Lászlónak, akit a VV Fanni néven közismertté vált prostituált meggyilkolásával vádolnak. Ma még kérdéses, hogy rá tudják-e majd bizonyítani a nő meggyilkolását, akinek holttestét máig nem találták meg. De minden csak idő kérdése.

Újabb tanúk és igazságügyi szakértők meghallgatásával folytatódik hétfőn az egykor politikai ambíciókkal bíró B. László emberölés miatt indult büntetőpere a Fővárosi Törvényszéken. B. László nem más, mint Brodmann László, aki 2010-ben MSZP-jelöltként indult az önkormányzati képviselői választáson Dunaújvárosban, ezzel közszereplő is lett – írja a magyarnemzet.hu.

Életfogytiglani fegyház

Még az előkészítő ülésen tavaly életfogytiglani fegyházbüntetés kiszabását kérte az ügyészség az akkor 35 éves Brodmann Lászlóra, aki álláspontjuk szerint nyereségvágyból meggyilkolta a valóságshow-ból VV Fanni néven ismertté vált, ám prostituáltként dolgozó Novozánszki Fannit. A házi őrizetben lévő vádlott tagadja bűnösségét.

Brodmann azt állította:

nem ölte meg VV Fannit, ellenkezőleg, ő csak segített a magatehetetlen állapotba került Fanninak, a biztonsági kamera felvételén ezért láthatták a karjában a nőt, és ezért került az autójába is.

Brodmann azt állítja: a nő „bepezsgőzött, és túlszívta magát”, ezért egy közös ismerősük kérésére „problémamegoldó emberekhez” vitte. A vádlott állítása szerint a vád szerinti gyilkosság napján Novozánszki Fannit a lány barátnőjének javaslatára azért kereste meg, hogy bevonja egy szörfdeszkák készítésével és forgalmazásával foglalkozó vállalkozás megalapításába. Úgy gondolta, hogy a nő médiaszereplései és médiakapcsolatai révén alkalmas lenne a cég marketingfeladatainak ellátására. Arra a kérdésre, hogy miként került vér az általa használt személyautóba, Brodmann azt válaszolta, hogy néhány nappal korábban marhahúst vásárolt, és annak nyomait találták meg a bérelt kocsiban.

Pontatlanul emlékszik

A bizonyítási eljárás során eddig egyre több bizonyíték került elő azt illetően, hogy Brodmann nem egészen pontosan emlékszik a történtekre, illetve hogy nem mond igazat. Az autójában, illetve a VV Fanni által munkahelyül használt lakásnak is helyt adó luxus lakótelep mélygarázsában, a Brodmann autója alatt talált vérnyomok is a lánytól származtak. Az ezt bizonyító igazságügyi szakértői vallomásra a vádlott már azt mondta, vérzett az alélt lány orra, így kerültek oda a vérnyomok.

Brodmann eddig mindig csak annyit ismert be, amennyit rábizonyítottak.

Így azt, hogy az alélt lányt elszállította „problémamegoldókhoz”, a mélygarázs biztonsági kamerái ugyanis rögzítették, ahogy Brodmann kicipeli VV Fanni testét és az autójába rakja. Ez azonban jogilag csak annyit jelent, hogy személyi szabadság megsértését követhette el, esetleg emberrablást, ám a gyilkosságot ez nem bizonyítja.

A Dunába dobhatta

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI nyomozásba bevont speciális ügynökei ugyanakkor mondhatni, hogy centiméterre pontosan meghatározták, hogy Brodmann az autójával, benne VV. Fanni testével hová ment: a jelek szerint egészen a Duna egy adott pontjáig, egy stég széléig.

A rendőrség és a vád szerint itt dobhatta Brodmann be a lány testét – élve vagy holtan a vízbe, ám az ár elsodorta azt, ezért nem találták meg a kutató búvárok.

Brodmann „problémamegoldóival” pedig az a legnagyobb gond, hogy a nyomozók még csak utalásszerűen sem találtak adatot, információt arról, hogy a vádlottnak egyáltalán lettek volna az alvilágban ilyen „problémamegoldókkal” kapcsolatai. Brodmann maga pedig konokul hallgat, amikor róluk kérdezik. Kriminalisták szerint semmi sem indokolja, „nem életszerű”, hogy az életfogytiglani fegyházzal való fenyegetés közben Brodmann meg sem próbálja tisztázni magát.

Ugyancsak szakemberek állítják azt, hogy kriminalisztikai tapasztalatok szerint előbb-utóbb minden gyilkos elszólja magát, ha a bíróságon nem, a börtönben igen, csak úgy, mint azok, akik tudnak valamit egy-egy gyilkosság körülményeiről.

Akár évtizedek is eltelhetnek, de előbb-utóbb minden gyilkos személyére fény derül és az áldozataik végső sorsa is tisztázódik. Így VV Fanni holtteste is elő fog kerülni. Egyszer.