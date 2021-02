Andrei Mangra izmos testét imádják a női rajongói – odavannak ezekért a szexi fotókért

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Dancing with the stars táncosaként ismerte meg a nagyközönség Adrei Mangrát. A táncos show-műsor több országában is sikeresen fellépő Andrei Mangra Romániában, Belgiumban. Erdélyben született. 29 éves

a nagyváradi származású, többszörös román bajnok Andrei Mangra.

Hamarosan a TV2-n debütál a BBC Studio, Dancing with the Stars című világsikerű, eredeti formátumának első magyar évada. A monumentális táncos showműsor eddig több, mint 4000 epizóddal és 400 évaddal futott sikeresen világszerte, és hamarosan a magyar közönség előtt is bemutatkozik. Az elképesztő táncos showműsor licenszét már 58 ország vásárolta meg, népszerűségét igazolja, hogy az Egyesült Államokban már a huszonnyolcadik évadot tűzték képernyőre.

A káprázatos külsőségek között zajló verseny hétről hétre követi a hírességek újabb, lehengerlő produkcióit. A TV2 showműsorában 12 híresség vállalkozik arra, hogy megmutassa tánctudását profi párja oldalán. A táncospárokra az élő show alatt a nézők a TV2 ingyenes Live applikációban adhatják le szavazataikat. A versenyzőknek azonban nemcsak a képernyő előtt ülőket kell elvarázsolniuk, hanem a Dancing with the Stars – Mindenki táncol négytagú zsűrijét is.

A monumentális táncos showműsor sztárja az ismert venezuelai modell és színész, Gabriela Spanic, akinek profi táncpartnere nem más, mint a nagyváradi származású, többszörös román bajnok Andrei Mangra.

A 29 éves táncos, aki a román bajnoki címek mellett olyan eredményekkel büszkélkedhet, mint az Európa bajnoki második helyezés, világbajnokság profi latin showdance 4. és 6. hely, a showműsorra való felkészülés ideje alatt magyarul tanítja a Paula és Paulina sztárját.

A nagyváradi származású versenytáncos a TV2 Mokka című reggeli műsorában elmondta, nem magyar iskolába járt, magyar nyelvtudását a családjának köszönheti. Szülei magyarok, de a magyar nyelvet nagyszüleitől tanulta meg.

A műsor óta sem szakadt el Gabriela Spanictól. Még egyikük sem erősítette meg, hogy egy párt alkotnak, de a fellépéseik alatt egyértelműen izzott körülöttük a levegő és amióta véget ért a show, Andrei beköltözött Spanic otthonába….

Lehet, hogy ez többet mutat barátságnál, de ebben a percben köztünk csak egy nagyon mély barátság van – magyarázta Andrei Mangra, aki arra a kérdésre nem válaszolt, hosszú távra tervez-e, de annyi biztos, munkát keres Mexikóban.