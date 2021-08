Bereczki Zoltán tündéri fotót mutatott kislányáról

A bejegyzésből kiderül: a színész teljesen meghatódott.

Bereczki Zoltán szombat este a Városmajori Szabadtéri Színpadon tartott koncertjén jelentette be, hogy délután megszületett a kislánya. Flóra érkezéséről most a rajongóknak is beszámolt az Instagramján, a képen pedig az újszülött keze is látható. A színész-műsorvezető nagyon boldog, egyelőre nem is talál szavakar, csak ennyit fűzött a fotóhoz: „Mit lehet ilyenkor írni…?”