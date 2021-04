Bogi hamarosan műszívet kap: a 4 éves kislánynak egy egész város drukkol

Szívátültetésre vár egy tatai kislány. Bogi jobb kamra hiánnyal született. Még csak júniusban lesz 4 éves, de már túl van 4 műtéten és 5 katéteres beavatkozáson. Állapota azonban nem javult. Már csak a szívátültetés adhat reményt a családnak.

Egy 4 éves kislánynak rohangálással, játékkal és sok huncutkodással kellene, hogy teljen a napja. Ehhez képest Bogi rövid kis élete alatt hosszú hónapokat töltött kórházban műtétre várva, vagy gépekre kötve. Óvodába is mindösszesen egy hetet járhatott – írja a kemma.hu.

Ultrahangon derült ki: nagy a baj

Mint a kislány szülei elmondták, a terhesség alatt végzett szokásos vizsgálatokon nem találtak semmi problémát, egészen a 34. hétig.

Egy 4D-s ultrahangra mentünk el a feleségemmel. Itt vette észre az orvos, hogy valami nincs rendben és irányított át minket szívultrahangra

– kezdte a történetüket Toszeczki János, az apuka, akit feleségével együtt sokkolt a diagnózis.

Kiderült, hogy a kislányunk szívének a jobb fele hiányzik. Az orvosok nagyon részletesen és türelmesen elmagyarázták, hogy ez mit is jelent pontosan. Három lépcsős műtét szükséges, aminek az a lényege, hogy nem a szívbe mennek majd a használt vért szállító erek, hanem átkötik azokat tüdőbe, így biztosítva a megfelelő keringést. Elmondták azt is, hogy mintegy 30 éve végeznek ilyen műtéteket és pár éve már újszülötteken is. A gyógyulási esélyek jók, de biztosat csak a műtétek után fognak tudni mondani – folytatta Judit, a kislány édesanyja, akit a terhesség utolsó hónapjában befektettek egy budapesti klinikára.

A szülés után Bogi azonnal a koraszülött osztályra került és pár naposan átvitték a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetbe (GOKVI), ahova én kísérhettem el – folytatta az apuka.

Ekkor tarthattam először a kezemben a kislányomat. Végül az első műtétre 1,5 hónapos korában került sor, az utolsót pedig tavaly októberben végezték el, akkor 1,5 hónapig voltunk a kórházban – részletezte János, akinek a második műtét volt a legnehezebb. Ekkor Bogi több mint 7 órán keresztül volt a műtőben.

A kálvária újrakezdődött

Rendszeresen jártunk vissza kontrollra, ahol eleinte mindent rendben találtak. Aztán januárban Bogi rosszul lett, így újra bekerültünk a kórházba. Kiderült, hogy mivel a szíve nem tud elég oxigént juttatni a szervezetébe a mája megnagyobbodott, ami felnyomta a rekeszizmát, az pedig a tüdejét. Gyógyszerekkel próbálták először kezelni a helyzetet, amihez bódításban (ami abban helyzetben kritikusan magas kockázattal járt) egy centrálzár vénát kellett szúrni. De végül elkerülhetetlen volt a műtét. Le kellett rögzíteni a rekeszizmát, hogy ne nyomja tovább a tüdejét – magyarázta János, akinek őszintén elmondták az orvosok, hogy a mélyaltatásból nem biztos, hogy fel fog ébredni a kislánya.

„Nem volt más választásunk. Az orvosok megmondták, hogy ha nem tesznek semmit, biztos, hogy meghal.”

Végül a műtét sikerült, de az állapota nem javult. Hiába kapott erős gyógyszereket, nem segítettek. A szíve megnagyobbodott, a billentyűje elgyengült, és 200 volt a pulzusa. Az orvosok már csak a szívátültetésben bíznak, addig pedig műszívre kötik Bogit. Ez azt jelenti, hogy egy külső gép segítségével biztosítják a megfelelő keringést – árulta el az édesapa, akinek semmi biztosat nem tudtak mondani az orvosok, de ez az egy esély van, hogy legyen idejük megvárni a donor felajánlást.

Gyűjtés Boginak Tata összefogott a szívbeteg kislány megsegítésére. Az Önkéntesség Tatáért Egyesület egy kupakgyűjtő szívet állított fel az Építők parkban, illetve helyi fotós, festő, és kerámiaművész is jótékonysági árveréssel próbálja támogatni a családot. A család védőnője kereste meg az egyesületet, hogy tudunk-e segíteni a családnak. Felkerestük az édesanyát és megkérdeztük, hogy mire van szükségük. A megbeszéltek alapján a következő hetekben több akciót is indítunk. A gyűjtésen és az árverésen kívül többek között Bogi szobájának felújításában is segítünk, amihez az anyagköltséget a város biztosítja majd – magyarázta Gönczy Mihály, az egyesület egyik alapítója. Minden segítség jól jön a családnak. Az édesanya ugyanis otthon van a két másik gyermekkel, a kenyérkereső édesapa pedig táppénzen van, hogy Bogi mellett lehessen.

Néhány nap múlva műtik

Bogi lesz az első, aki egykamrás szívvel műszívet kap hazánkban. Ez ugyanis teljesen más módszert igényel, hiszen itt nincsenek meg a megszokott erek, amikhez a gépet csatlakoztatni lehetne. Ráadásul az altatás újabb kockázatot jelent a kis szervezetének. Még csak a műtét esélyét sem tudják megmondani, de nincs más lehetőségünk. Közben nagyon nehéz erősnek lenni, de muszáj, hogy Bogi érezze: mellette vagyunk.

„Mindig őszintén elmondtuk neki, hogy mi vár rá, ő pedig hihetetlenül erős. Sokszor ő biztat minket, hogy minden rendben lesz”

– mondta büszkén János, aki jelenleg Budapesten lakik rokonoknál, hogy minél több időt tölthessen lánya mellett a kórházban. Felesége, Judit közben otthon van Tatán a két másik gyermekükkel, csak a hétvégén tudja meglátogatni Bogit a kórházban.

Mindent együtt csinálunk, a feleségem nélkül nem is menne ez a dolog. Ami Boglárkával történt, az az elejétől fogva csak megerősítette a kapcsolatunkat és minket

– hangsúlyozta az édesapa. Hozzátette: mindenki nagyon kedves velük a kórházban, sokat foglalkoznak Bogival.

Gyógytornász és pszichológus jár hozzá, ha én nem lehetek bent akkor sem hagyják egyedül. Az ápolókkal is összebarátkozott, akik nagyon szeretik, mert nagyon ügyes és türelmes és mindig meg lehet vele beszélni, hogy mit hogyan kell csinálni – mondta az apuka. A tervek szerint Bogi jövő hét elején kaphatja meg a műszívet, közben pedig felkerült a transzplantációs listára.

Kisebb szívet nem kaphat, mert az megint nem tudná megfelelően ellátni oxigénnel a szervezetét, ha túl nagy, akkor meg nem fér be. A statisztikák szerint az ilyen kicsi gyerekeknél 90-120 nap szokott lenni a várakozási idő. De ezt a járvány most megnégyszerezte. A szívátültetés nagyon komoly szakmai tudást igényel és egyben professzionális logisztikai folyamatot is. Mivel a szívnek 4 óra áll rendelkezésre a kioperálástól a szív újbóli elindulásáig, ezért ezer kilométeres körzetből keresnek donort. Ha találnak megfelelőt, akkor az egyik orvoscsapat elindul érte, a másik pedig elkezdi előkészíteni Bogit a műtétre.