Curtisnek szobája van Balázs Andiéknál

Látszólag két külön világ, mégis szoros és mély barátság fűzi össze a színésznőt és a rappert. Balázs Andi még otthonát is megosztja Curtisszel.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ha olyan embereket keresnénk a hazai sztárvilág­ban, akik természetükben és jellemükben távol állnak egymástól, Balázs Andi és Curtis páros biztos az élmezőnyben szerepelne. Balázs Andi a Borsnak mesélt a köztük lévő különleges kapcsolatról, amely két éve egy ölelés­sel indult.

A csak show és más semmi sajtótájékoztatóján találkoztunk először, és valahogy mindkettőnknek természetes volt, hogy megöleljük egymást. A műsor alatt tíz héten át figyeltem a produkcióit, közben sokat beszélgettünk, és egyre több időt töltöttünk együtt a stúdión kívül is.

– kezdte Andi, aki hamar meglátta a „zord” külső mögött rejtőző csupaszív „kisfiút”, akivel bulizni és hosszan beszélget­ni is lehet.

Ha távolról vagy éppen a róla szóló híreken keresztül nézzük Curtist, akkor egy tetovált vadócot látunk, ami persze jól illeszkedik a rapper imázsához, de valójában egy mély érzésű fiú, akire mindenben lehet számítani. Sokan félreértik őt… – magyarázta a színésznő, aki nem csak a szívébe, a baráti körébe, sőt az otthonába is beengedte a rappert.

Eleinte együtt jártunk bulizni, majd egyre gyakrabban látogattuk meg egymást a hétköznapokban is. Curtis beilleszkedett a baráti körömbe, és a párommal is szoros barátságot kötött. Ma már szinte hazajár hozzánk. Kulcsa nincs a házunkhoz, de ha nálunk van már szabad bejárása van a hűtőnkbe és nem mindig megy haza. A vendégszobát már a sajátjának érzi, és én ennek kifejezetten örülök.

Ha főzök, már rá is gondolok, és szólok, hogy ha erre jár, ugorjon be enni. Egy gondom azért volt vele. Korábban hajlamos volt akár napokra is eltűnni, és nem reagált az üzeneteimre. Jeleztem neki, hogy én nem elszámoltatom az idejével, csak éppen úgy aggódom érte, ahogyan a szeretteimért is. Azóta megbeszéltük, ha keresem, legalább egy „köszi, jól vagyok!” üzenet jön tőle. Kicsit olyan, mintha lenne egy kamasz kisöcsém… – mesélte nevetve Balázs Andi. Curtis is családtagként tekint Andira.

Látszólag tényleg nagyon különböző személyiségek vagyunk, de a lelkivilágunk és az értékrendünk egymás tükörképe. Andi olyan nekem, mintha lenne egy másik nővérem, de minimum egy lelki társam.

– nyilatkozta Curtis.