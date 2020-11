Érzéki elismerés: pornós életműdíjat kap Cicciolina

Pornós életműdíjat kap Cicciolina. Az Olaszországban élő magyar híresség az idei Pornhub Awardson részesül a jeles elismerésben, korábbi felnőttfilmes tevékenységeiért. A díjátadót december 15-én, online tartják majd meg – írta a Blikk cikkje alapján a Ripost.

„Ez az esemény csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy a szexualitást ünnepelhessük, és hogy az pozitívabb megítélést kaphasson, nem beszélve arról, hogy a szexmunkát is jobb fényben tüntetjük fel. Mert hát, valljuk be, a pornó mindig is az életünk része volt. A színészek, akik felnőttfilmekben szerepelnek, nagy szerepet játszanak abban, hogy fejlődjünk szexuális életünkben”