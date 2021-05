Győrfi Pál édes fotón mutatta meg gyönyörű lányait

Közösségi oldalán osztott meg Győrfi Pál egy, a lányaival közös fotót. A szóvivő le sem tagadhatná, mennyire imádja lányait.

„Csak bámulom őket” – írta a képhez Győrfi a Ripost találata szerint.

A lányoknak két bátyjuk is van, a szóvivő első házasságában született fia, Dani már felnőtt, Ádám pedig 12 éves. Győrfi Pál tavaly a Story magazinnak mesélt a családi életükről. „A két lány ritmikus gimnasztikázik, most Adrival tornáznak a nappaliban, Ádámmal mi pedig ott focizunk. Sakkozom is vele, hogy abból se essen ki, de nemcsak velem játszik, hanem számítógépen is. Igyekszem kivenni a részem az itthoni dolgokból, amikor csak tudok, hazajövök segíteni, de mindennap bent kell lennem a mentőknél is -mesélt a karanténidőszakban.