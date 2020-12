Ha nem műtik meg, elveszítheti végtagjait a magyar kisfiú: ez az egyetlen esélye

Burai Rikárdó németországi konzultációjára már összegyűlt 2 millió forint, a járvány miatt azonban nem tud kiutazni, hogy megmentsék a lábait, amin ráadásul most ödéma jelent meg. A 13 éves kisfiú édesanyja teljesen kikészült, tehetetlennek érzi magát és retteg, hogy fia lábait amputálni kell.

A 13 éves Burai Rikárdó dongalábbal született, amin januárban fekélyek jelentek meg. Az orvosok szerint a komlói fiú lábait egyedül egy németországi műtét mentheti meg az amputációtól. Az adományokból már összegyűlt 2 millió forint, ami a kiutazásra, konzultációra és az előzetes vizsgálatokra elég lenne. A járvány miatt azonban nem tudnak kimenni.

Nagyon hálás vagyok az embereknek, akiknek köszönhetően már ennyi pénz összegyűlt, viszont borzalmas ez a helyzet. A járvány miatt nem tudunk Németországba menni, pedig Rikárdónak minél előbb szüksége lenne a műtétre, különben elveszítheti a lábait. Ha kiutazunk két hét karantén vár ránk, ami komoly költségekkel járna, akárcsak a tesztek elvégzése, amivel ki lehet váltani a karantént. Tehetetlenek vagyunk, és az orvosok szerint is csak a német operáció az egyetlen megoldás – kezdte a Metropolnak Rikárdó édesanyja, Hajnalka, akinek egyedül kell megküzdenie a nehézségekkel.

Ödéma van Rikárdó lábán

Az édesanya kétségbeesését tovább fokozza, hogy Rikárdó lábán újabb elváltozás jelent meg.

Januárban mondták a szakemberek, hogy nagyon figyeljünk, mert a rossz vérkeringés miatt, Rikárdó lábain bármi elváltozás amputációval járhat. A fekély is nagyon nehezen gyógyult. Mindent megtettünk, hogy ez ne forduljon elő többet: minden este átnézem a lábait, vékony, puha mamuszt visel, tolókocsiba viszem mindenhova, az iskolába betegszállítóval jár és ott is figyel rá egy gyógytornász. Pár napja mégis egy nagy puklira lettem figyelmes a lábán. Azonnal szóltam az iskolai gyógytornásznak, aki másnap alaposan megnézte – folytatta az édesanya, aki épp a sikeres KRESZ vizsgája után tudta meg, hogy fia lábán ödéma van, így öröme hamar szertefoszlott. Pedig a jogosítványt is azért kezdte el, hogy fia lábát minél kevesebb terhelés érje és ne kelljen a hidegben, alacsony padlós buszra várva fagyoskodniuk.

Hajnalka nem tudja, hogy mitévő legyen, megőrjíti a tehetetlenség.

Elmentünk a gyerekorvoshoz, aki azt mondta: borogassuk Rikárdó lábát és adott egy krémet is, ami segíthet, de én csak egyre nagyobbnak látom a puklit. Nem érem utol hetek óta a budapesti orvosunkat sem. Kétségbe vagyok esve, hogy nem tudok mit tenni, a körülmények most nagyon ellenünk vannak. Aludni se tudok az aggodalomtól. A konyhába megyek ki sírni, ilyenkor Rikárdó utánam jön és megvigasztal, még ő tartja bennem a lelket. Hihetetlen, hogy ennyi nehézség és probléma mellett is ilyen pozitív, jókedvű és reményekkel teli. Tudom, hogy nem adhatjuk fel, de olykor nagyon nehéz kitartani – tette hozzá Hajnalka.

Kerekesszékre gyűjtenek

Rikárdó egyre szűkösebben fér el a kerekesszékében, ezért minél előbb szüksége lenne egy könnyűszerkezetű elektromos tolókocsira, ami 500 ezer forintba kerül. Hajnalka egyedül neveli két gyermekét, így önerőből nem tudja fedezni a szék költségét, a németországi konzultációra gyűjtött pénzhez pedig nem szeretne hozzányúlni. A komlói édesanya ezért bármilyen segítséget, hozzájárulást szívesen fogad.