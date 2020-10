Kalandparki tragédia: Valóságos zseni volt a 16 éves fiú

Barátok, szülők, tanárok gyászolják a 16 éves Zsigmondot, aki csütörtökön osztálykiránduláson vesztette életét. Mindenki egyetért abban, hogy egy tehetséges fiatalt, valóságos kis zsenit vesztettek el.

A fiatalok éppen a kötélpályát szerették volna kipróbálni, amikor az azt tartó egyik fa kidőlt – írja a Ripost. A 16 éves fiú annyira súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette, egy társát pedig súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Neki a lába törött el több helyen, csütörtökön éjjel meg is műtötték, állapota a körülményekhez képest kielégítő.

Imádta a kalandparkokat a 16 éves Zsigmond. Úgy tűnik, hogy

egy hét évvel ezelőtti Facebook bejegyzésében hátborzongató módon annak gyöngyösfalui kalandparknak a fotója szerepel, ahol csütörtökön halálos balesetet szenvedett.

Sokkot kaptak a gyerekek

A ripost elérte a helyszínen lévő egyik gyermek testvérét, aki lapunknak elmondta, hogy őt édesanyja értesítette csütörtök délután. Sírva hívott fel, hogy nagyon nagy baj van. Azonnal hívtam a testvéremet, de alig tudtam szóra bírni, ő is sírt, szerintem sokkos állapotba kerülhetett – mesélt a drámáról a testvér, aki azt mondja, máris kirendelték a gyerekekhez az iskolapszichológust. Elértük egy másik fiú édesanyját is, ám a sokk miatt egyelőre ő sem szeretett volna még nyilatkozni. Nem vagyok erre még felkészülve – mondta a nő.

„Az egyik legkedvesebb tanítványom”

A 16 éves Zsigmondot mindenki szorgos, nagyon jó tanuló, igazi kis zseninek ismerte. Mint az a Zala Megye Hírlap 2009-es számából kiderül, 5 évesen már korcsolyázni tanult. Öt éves vagyok, most tanulok korcsolyázni – nyilatkozta akkor a lapnak. De ugyanekkor, óvodásként, már sakkversenyekre is járt, sőt megemlítik, mint tehetséget, akire a jövőben is érdemes lesz odafigyelni. Igazi területe mégis a reál tárgyak voltak, az elmúlt években a Zrínyi Ilona matematikaversenyen, és a KÖMÁL matematikai és fizikai pontversenyein is részt vett. Az egyik legkedvesebb tanítványom! Akiért érdemes volt tanítónak lennem! – írta általános iskolai tanára a tragédia után.

Kikészült a kalandpark igazgatója is

Nemcsak az osztálytársak és azok szülei készültek ki teljesen, a kalandparkot üzemeltető cég ügyvezető igazgatója is mély döbbenetben volt még péntek délelőtt. Nagyon sajnálom. Ez egy katasztrófa, egy nagyon szomorú tragédia.

Nem kaptam még meg egyelőre a fiú szüleinek a telefonszámát, de természetesen szeretnék majd beszélni velük.

A kórház számát most adták éppen ide, szeretnék érdeklődni a megsérült fiú állapotáról, de nem tudom, hogy adnak-e majd információt harmadik félnek. Nem tudok most egyelőre mást mondani, a rendőrök még itt helyszínelnek – mondta Szőnye Péter, aki hallhatóan maga is sokkot kapott.