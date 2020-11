Kiderült, hogy van most a koronavírusos Balázs Fecó

A zenész-énekes továbbra is az intenzív osztályon van, tízezrek üzentek neki.

„Nem változott a helyzet, ez abból a szempontból jó hír, hogy legalább nem romlott. Harmadik napja van mélyaltatásban, a legjobb orvosok kezelik. Az én szerepem kicsi ebben, de

Fecót ismervén, talán az összefogás segíthet, ha minden rajongója elmond egy imát„

– mondta a Mokkában Várkonyi Attila. A család és ő is örül annak, hogy „sem a szenzáció, sem a bántás” nem jelent meg a lapokban és a kommentekben sem, ezrek, tízezrek küldtek üzenetet.

A DJ Dominique-ként is ismert Várkonyi azt is elmesélte, hogy a napokban meghalt Benkő Lászlóval jó baráti viszonyban volt, nyolc évig dolgoztak ugyanannál a rádióbál. „Már nincs köztünk, de nem tudok róla múlt időben beszélni„ – mondta. Egy történetet is elmesélt a két híres zenészről: idén, a tavaszi hullám előtt Balász Fecó leült zongorázni az adásban, Benkő László pedig meghallotta a rádióban, egyszer csak megjelent ott, és ő is leült a billentyűkhöz. „Sokaknak segített, zsűrizett, mentorált fiatalokat. Fizikailag nincs, de itt van velünk” – tette hozzá.