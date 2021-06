Kiderült miért kellett meghalni az édesanyának: ez állhat a nagyari családi tragédia hátterében

Késsel összeszurkálta, majd elvágta élettársa torkát egy férfi Nagyaron, Szabolcsban. Féltékenységből kezdett ámokfutásba, megvágta iskolás kislánya és apósa arcát is, akik csak a nőt akarták védeni.

– Nem vagyok jó alvó, ráadásul hozzám sok minden behallatszik – mondta egy piros ruhás nő, az egyik szomszédból aki a teljes nevét nem árulta el a szon.hu-nak, azt kérte csak úgy említsék Irénke. – Éjfél után nem sokkal lehetett, amikor nagy dörömbölést hallottam. Először azt hittem, az ég dörög, vártam is, hogy jöjjön az eső. Aztán arra gondoltam, szemben pakolnak valamit egy kocsira. Kicsit visszaaludtam, majd hatalmas ajtócsapkodásokra ébredtem megint. Akkor már kimentem a kiskapuba, hát látom, hogy ott áll a Zoliék háza előtt vagy négy rendőrautó, meg ugyanannyi mentő.

Egyszer csak látom, hogy hozzák ki a Klárikát. Akkor már tudtam, nem él, mert ahogy hallottam, Zoli végzett vele. Utána jöttek ki a mentők a nagylánnyal, ő nyolcadikos, Kisarba jár iskolába. Azt láttam, hogy a bal orcáján volt egy vágott seb, őt elvitte a mentő. Megnéztem az órát, pontosan két perccel múlt hajnali két óra, amikor bementem a házba.

Azt nem tudom, mi üthetett ebbe a Zoliba, nem ilyen embernek ismertem.

Dolgos család voltak

– Két éve költöztek ide fel ebbe a házba – mondta egy másik szomszéd. Korábban is ebben az utcában laktak, csak a lenti részén, ami a tóhoz van közel. Látta volna akkor azt a házat. Sokkal elhanyagoltabb állapotban volt, de a Zoli a saját erejéből sokat dolgozott rajta, csinosítgatta. Három műszakba járt dolgozni Fehérgyarmatra a pékségbe. Mind a ketten nagyon dolgos emberek voltak, a saját közös lányukon három nevelt gyereket vettek maguk mellé, a legkisebbet még csecsemőkorában fogadták be. A Klárika az nagyon érdeklődő, beszédes kis nő volt, szépen járatták a gyerekeket, mindig tisztelettudóan viselkedtek, előre köszöntek. Nem tudom, mi üthetett abba a csepp emberbe, hogy elvette az élettársa életét. Azt mondják, úgy kezdődött, hogy jött haza a Zoli és be volt zárva az ajtó, ő meg csákánnyal bevágta. Hogy aztán odabent mi történt, azt már csak az tudja biztosan, aki ott volt. Utána még magát is bántotta.

Hatvankilenc éve élek a faluban, ide születtem, ilyen eset itt még nem volt. Szörnyű ez a tragédia,

a Zolit is nagyon sajnálom, de a lányát még jobban, mit élhet most át az a szegény gyerek? Azt is beszélik, a három nevelt gyereket már visszavitték az intézetbe, hogy melyikbe, azt nem tudom.

Megszólalt a gyilkos férj édesanyja

A gyilkos férfi édesanyja csak a TV2 Tényeknek nyilatkozott, azt mondja, nagyon sajnálja a történteket, de fiáért is aggódik, aki a tragédia után többször hasba szúrta magát.

A 34 éves férfi öt évvel ezelőtt már megtámadta a feleségét, akkor is késsel akart végezni vele.