Megérkezett a szakállas nőt ábrázoló emoji

Az Apple rendszerének legújabb frissítése több újdonságot is tartogat, például szakállas nőt ábrázoló emojit.

Ezt ne hagyja ki! A baloldalon is élcelődnek Fekete-Győr alkalmatlanságán

Frissült az Apple iOS rendszere, és az új változattal együtt új hangulatjelek is érkeztek. Van olyan emoji fej, amely épp levegőt fúj ki, van lángoló szív és van szakállas nő is. A nők bőr- és hajszínét természetesen lehet változtatni, ahogyan azt eddig is meg lehetett tenni – írja a V4NA.

Ezen kívül újdonság még, hogy a csókolózó páros emojinál már külön ki lehet választani az emberek bőrszínét. Így lehet olyan, ahol két fehér bőrű férfi csókolózik, és olyan is, ahol két színes bőrű nő, valamint lehetnek vegyes bőrszínű párosítások is.

A gender ideológiának való újabb behódolást azonban nem mindenki fogadta jó néven. Többen felháborodtak a szakállas nőt ábrázoló emojin, a Not the Bee szarkasztikus hangvételű cikke pedig arra mutatott rá, hogy vörös hajú emojik nem is szerepelnek jelenleg az Apple rendszerében. Szerintük ez is kirekesztő, hiszen így a vörös hajú embereket alul reprezentálják, ami ellen fel kell szólalni, csak úgy, ahogyan azt teszik manapság sok esetben a színes bőrű emberek.

Nem ez az első eset viszont, amikor haladó szellemű emojikat akarnak bevezetni. Tavaly év elején a nemi esélyegyenlőségre hivatkozva száznál is több új karaktert és emojit hagyott jóvá az Unicode Consortium. Ezek között volt menyasszonyi ruhát és fátylat viselő bajuszos férfi és gendersemleges Mikulás is.

Borítókép: illusztráció