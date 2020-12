Mi lehet köztük? Gabriela Spanic és táncpartnere együtt karácsonyozik Mexikóban

Hétfőn kora hajnalban hagyta el Magyarországot a Dancing with the Stars második helyezettje, Gabriela Spanic. Mint kiderült: idén karácsonykor valaki olyan is mellette lesz, akit a versenynek köszönhet...

A Paula és Paulina sztárja, Gabriela Spanic a nyár végén a legnagyobb titokban érkezett hazánkba, hogy megkezdje a TV2 táncos műsorára való felkészülést. A 47 éves színésznőnek olyan párra volt szüksége, akivel az anyanyelvén, spanyolul tud kommunikálni, mivel angolul nem beszél jól. Így esett a választás a Nagyváradon élő magyar ajkú, de spanyolul és tökéletesen beszélő Andrei Mangrára. A 29 éves, egyedülálló táncos és a latin díva az első pillanattól kezdve megtalálta a közös hangot, és a napi több órás próbák során egyre közelebb kerültek egymáshoz – írja a Bors. Sőt, Andrei volt a vigasza Gabynak, amikor elvesztette az édesanyját, és ő lett az a férfi, aki előhozta a táncosnőt a színésznőből. Alighanem érthető, hogy a nézők rögtön elkezdtek találgatni: vajon egy párt alkotnak? Annyi bizonyos: nagy utat jártak be együtt, így nem csoda, hogy kapcsolatuk elmélyült, és úgy döntöttek, hogy a karácsonyt is együtt töltik Gaby otthonában. Azaz a héten nem csak a Dancing With the Stars sztárvendége hagyta el Magyarországot, de alighanem táncpartnere is a gépen volt, vagy legalábbis hamarosan ő is repülőre ül. A közös ünnepről a Telenovella magazinban mesélt a színésznő és a táncos.