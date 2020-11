Milliók nézték Palvin Barbi bejelentkezését: így állt kamera elé

Javában tart az MTV Europe Music Awards 2020 gálája, az első díjakat már át is adták. A díjátadón bejelentették: jövőre Magyarországon rendezik az MTV EMA 2021-es showját,

Vasárnap este pontban 8 órakor elstartolt az MTV Europe Music Awards 2020 díjátadó gálája, amely a koronavírus-világjárvány miatt rendhagyó módon, online zajlott.

Idén hatalmas megtiszteltetés érte Magyarországot, hiszen az esemény egyik házigazdája lehetett. Hazánkat a világhírű magyar topmodell. Palvin Barbi képviselte, aki tőle szokatlan módon, egy visszafogott kosztümben állt kamera elé.

Palvin Barbi a díjátadó alatt bemutatja a világnak Magyarország szépségeit, hiszen Budapesten túl elkalauzolja a nézőket Veszprémbe és Esztergomba is.

A díjátadón bejelentették: Magyarországon rendezik az MTV EMA 2021-es showját, jövőre hazánkban lépnek színpadra az ikonikus európai zenei díjátadó sztárjai.

Három kategóriában már díjat is osztottak: a Legjobb dal kategóriában Dua Lipa – Don’t Start Now című dala nyert, a Video for Good díjat H.E.R. – I Can’t Breathe kapta, a Legjobb csapat a BTS lett.

A show első perceiben beköszönt David Guetta is, aki szintén Budapestről köszöntötte a sokmillió nézőt. A világsztár DJ. nemcsak Budapest szépségeit mutatja be Barbi oldalán, de a díjkiosztó után, egy egyórás koncertet is ad a Széchenyi Gyógyfürdőből.