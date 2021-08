Szívszorító: megjelent az egyik utolsó olyan dal, amelyet Siklósi Örs még elénekelt a halála előtt

Új videoklippel jelentkezett az AWS zenekar. Az Emlékszem című dal az egyik utolsó szám, amelyet még teljesen egészében felénekelt a februárban meghalt Siklósi Örs. Az együttes a szerzeményt élőben is bemutatja szeptember 5-én, amikor is különleges koncertet adnak Budapest Parkban neves vendégelőadók részvételével – írja az Origo.

A 2019-ben indult Road Movie sorozatban a legnépszerűbb hazai szerzőket és előadókat kérik fel arra, hogy olyan dalokat írjanak, amelyekben a hozzájuk legközelebb álló tájak, régiók, falvak, városok elevenednek meg, vagy éppen az ezekhez fűződő emlékeik ihlették őket. A műsorban az elmúlt években szerepelt mások mellett a Tankcsapda, a Bagossy Brothers Company vagy a Blahalouisiana, a készítők pedig az AWS zenekart is felkérték a feladatra. Az együttes még 2019-ben adta le a most kiadott dal demó-verzióját és miként a Facebookon megjelent közleményükben áll, a szám kuriózuma, hogy Siklósi Örs hosszú idő után nem csak énekes-szövegíróként vett részt a munkában, hanem a dal zenéjét, alaphangszerelését is ő találta ki.

A választásuk a Zsámbéki-medencére esett, azon belül is Budakeszire, hiszen a banda több tagja is ott nőtt fel, az énekes pedig különösképpen szerette a szülővárosát, élete később szakaszát is ott képzelte el.

A dalhoz 2020 tavaszán videoklipet is forgattak volna, a járványhelyzet miatt azonban el kellett halasztaniuk, az idén februárban, mindössze 29 évesen leukémiában meghalt.Siklósi Örs halálával pedig egészen új értelmet nyernek a nosztalgikus, fiatalságtól búcsúzó sorok.