Terrorban tartotta cellatársait két agresszív férfi egy magyar börtönben

Hónapokon keresztül terrorizálta cellatársait két rab az egyik magyarországi börtönben. Megverték őket és elvették az ételeiket, cigarettájukat és kávéjukat is. Egyiküket egy madzaggal fojtogatták is. Mosni is kellett rájuk, és meg is kellett őket masszírozni.

A két férfi már korábban is barátok voltak, tavaly ősszel aztán a börtönben egy cellába kerültek. Mindketten erősek és nagyon agresszívek, így az akaratukat hamar ráerőltették a rabtársaikra – írja az Origo. Hogy a többiek ne merjenek nekik ellentmondani, többször meg is ütötték őket, egyiküket pedig egy nadrágból kivett madzaggal fojtogatták is. A megfélemlített rabok ezután napi rendszerességgel mosták az agresszív rabok ruháit, masszírozták őket, és a börtönben kapott ételük egy részét is oda kellett adniuk nekik. Közel ötvenezer forint értékben a cigijüket és kávéjukat is elvették. Végül amikor az egyik rab már nem bírta tovább, a zaklatást jelentette az őröknek. A két agresszív férfit ezután elkülönítették egymástól. Ha a két férfi mindent beismer, az idősebbet hat év börtönre, a fiatalabb – de többszörös visszaeső – társát nyolc év fegyházra ítélik.