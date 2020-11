Zarándokhely lett Cserháti Zsuzsa sírja

Jótevők készítettek síremléket a legendás énekesnőnek. Fia meglepődött, hogy mennyien keresik fel a sírhelyet, szabályos zarándokhely lett.

Nemrég, teljes titokban állították fel a 17 éve elhunyt Cserháti Zsuzsa különleges síremlékét. Bár az énekesnő fia éveken át igyekezett méltó sírhelyet állítani, anyagi nehézségek miatt sajnos neki ez nem sikerült.

Titokzatos segítőknek köszönhető, hogy mostantól a fejfája helyett, egy fotókerámiáról Cserháti Zsuzsa angyali mosolya fogadja a Farkasréti Temetőbe látogatókat. Szirtes Krisztián a Ripost-nak elárulta, édesanyja biztosan örülne, ha ezt látná.

„Anyu mindig azt hajtogatta, ha meghal, senkit nem fog érdekelni. Arra számított, hogy elfelejtik majd az emberek, de nem lett igaza,

nem így történt. Talán éppen amiatt, hogy ezt mondogatta, kezdetben nem terveztünk nagyobb sírkövet neki. Az egyértelmű volt, hogy szépen rendben tartjuk a sírhantot, de arra senki nem számított, hogy zarándokhely lesz anyám nyughelye” – kezdte Cserháti Zsuzsa fia, aki éppen ezért gyakran elszomorodik, örülne, ha anyja láthatná mennyien szeretik és ragaszkodnak a dalaihoz mai napig.

„Nincs már itt, ami önmagában is nagyon rossz érzés, de amikor látom, hogy különböző műsorokban, legutóbb a Sztárban Sztárban is őt utánozták, mindig elgyengülök. Jó lenne, ha tudná, hogy még most is milyen nagyra tartják. Gyakran gondolkodom azon, hogy mi lehet ennek az oka, de meggyőződésem, hogy részben Anyu maximalizmusa.. Bármilyen lelkiállapotban is volt, a közönsége tudta, hogy ha feláll a színpadra tökéletes produkciót fognak látni.

Összetartó erejű előadó volt és megmaradt ugyanannak a kőbányai lánynak aki mindig is volt” – jelentette ki Krisztián, aki nem tagadja, éveken át képtelen volt emlékhelyet állítani az énekesnőnek. És most sem miatta díszíti a sírt egy különleges fotókerámia.

„Krasznai Laci már a temetés után kezdte szervezni a dolgokat, együtt választottuk ki édesanyám fényképét. Azután sok minden közbejött, válság, technikai akadályok, pénz- és időhiány…

Ismert embereknek köszönhető, hogy elkészült a sírkő, de hogy kikről van szó, arról nem beszélhetek. Nem szeretnének haknizni ezzel, de egy biztos, nagyon hálás vagyok ezért nekik.

Manapság már nem divat, hogy valaki a saját pénzéből másnak adakozzon. Még egyszer nagyon köszönöm!” – fejezte be Szirtes Krisztián.