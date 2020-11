Gyömbéres tea és fokhagyma a kúra a lábadozás alatt

Bódis-Nagy Katinkát három hétre terítette le a Covid–19. A kaposvári táncdíva még most is úgy érzi, kell egy kis idő, míg visszakapja régi önmagát.

– Annak ellenére, hogy sportosnak nevezhető életmódot folytatok, megviselt a betegség, és rám is igaz, hogy a lábadozás még hetekig eltart. Most, ha bemutatok egy lépést, még mindig megterhel, nehezebben veszem a levegőt – mondta Katinka, aki eddig is arról volt híres, hogy jobban bírja az iramot, mint a tanítványai. Táncoslábú fia, aki szintén megfertőződött, három napig csak aludt.

– Mondhatom, hogy ő is szintén nehezen épült fel a betegségből. Igyekeztünk a gyógyulást különféle módszerekkel megsegíteni. A teámba nagyon sok gyömbért tettem, és a kakukkfüves párologtatás is bevált ezúttal, valamint fokhagymát ettem – mesélte házi praktikáit Katinka, akinek betegsége miatt tíz napig szüneteltették a színház egyik előadását.

– Azóta néhány előadás lement nélkülem, de a következőben már én is színpadra lépek – mondta örömmel. – A betegség idején online tartottam a kapcsolatot a tanítványaimmal. Most ők voltak a táncteremben, én pedig otthonról adtam az instrukciókat. A színházzal is ugyanígy működtem online együtt, mert távolról segítettem annak, aki helyettem beugrott. A táncos már a Balatonnál is tett egy látogatást, hogy friss levegővel tölthesse meg sokat szenvedett tüdejét.