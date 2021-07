Ikonikus hölgyek vallottak a Covid idején is őrzött nőiségükről

A XXI. században nem egyszerű nőnek lenni, s erre a járvány még rá is tett egy lapáttal. Három közismert tévés műsorvezetővel beszélgettünk egy kaposvári teraszon egy rendezvény szünetében, amelyen mindhárman előadást tartottak.

Ezt ne hagyja ki! Gyanús tenderek sorát folytatja le a főpolgármester

Jaksity Kata, Radványi Dorottya és Szily Nóra; mindhárman igyekeznek megélni a nőiséget, és erre buzdítják a többi nőt is.

– Nőnek maradni nincs ingyen, viszont nőnek maradni jó! – mondta Szily Nóra. – Előadásaimat is ez a téma inspirálta. Kitolódott az aktív életünk, újabb kihívásokkal kellett szembenéznünk. Néhányat én is találtam magamnak. Tanulni kezdtem, hogy a szellememet frissen tartsam, és megszületett a változásokról szóló előadásom. A cél, hogy ne csak sóhajtozzunk, hanem a változások gyeplőjét is kézben tartsuk. Négy jelképe van ennek számomra: a tükör az önismeret, az ablak a világra való kitekintés, a hepehupa az állandó változás jelképe, az energiaállapot pedig azt jelképezi, kire lehet számítani – sorolta Szily Nóra.

– A koronavírus miatt a bevételi forrásaim egyre apadtak, mert átmenetileg megszűntek az előadások. Rájöttem, hogy ha csak kesergek, nem változik semmi, így ötvenöt évesen futócipőt vettem, regisztráltam egy társkereső oldalra, mert mindenki azzal buzdított, hogy mit veszíthetek…– mesélte Szily Nóra, aki még a fertőzést is elkapta annak minden nyűgével.

– Alaposan megcibált a betegség, viszont most, hogy az embereknek már az arcukon is látszik a mosoly, bízom a pozitív változásban és abban, hogy újra felépíthetjük a vágyainkat – tette hozzá.

– Igyekeztem a karanténból a legtöbb pozitívumot kihozni – árulta el Jaksity Kata. – Fontosnak tartom, hogy otthon se a mackónadrág domináljon. Hölgytársaimat is arra buzdítom, hogy igenis, otthon is törődjünk magunkkal, öltözzünk fel csinosan, szánjunk sminkelésre is időt. Ha csupán bevásárolni megyek, oda is csinosan, nőként indulok – árulta el a műsorvezető. – A Covid alatt megmutatkozott a férfiak előtt is, hogy a nőknek mennyi életterületen helyt kell állniuk, amikor „csak” otthon vannak: home office-ban dolgozni, a gyerekekkel törődni, a háztartás nyűgeivel foglalkozni, és nőnek maradni a férjük szemében. Nem kis feladat nyomta a hölgyek vállát – tette hozzá Jaksity Kata.

– Sokan elakadtak, nagy csendek teremtődtek, befordultak, rájöttek saját kicsinységükre, esendőségükre, például arra, hogy nem mindegy, mit csinálunk a bolygónkkal, az életünkkel – vette vissza a szót Szily Nóra. – Az idő múlik, de nem mindegy, hogyan telik… Olyan kérdések merültek fel, hogy szabad-e önzőnek lennem, mert ha én nem, akkor ki vigyáz rám. Nemcsak költekezni, hanem töltekezni is kell, a nők pedig hajlamosak magukat utoljára helyezni.

– Otthon rájöttem, miért nem vágyom vissza a tv-be: sok volt a zaj, csendre van szükségem, kipihentem magam, feltöltődtem, új irányt vett az életem, régóta tervezett dokumentumfilmeket szeretnék megvalósítani – mondta Jaksity Kata, aki a karantént pozitívumként élte meg.

Radványi Dorottya pedig azt mondta, számára izgalommal fűszerezett várakozás közepette múltak a napok a bezártság alatt. A készülődés időszakának nevezte, hiszen egy új szerepet osztott rá az élet, februártól már nagymama a műsorvezető.

Sok mindenre jó egy oktatófilm

– Februárban született az unokám – mondta Radványi Dorottya. – Nagymamaként hihetetlen érzések kavarogtak bennem. Emellett januárban új feladatot kaptam, egy naponta jelentkező műsort vezetek, amely az idősebb korosztályról szól. A nagymamasággal új életszakaszba léptem. Nem hagyom el magam, megszállott sportoló vagyok, a mozgás a lételemem. A járvány alatt a túrázás került előtérbe.

Radványi Dorottya akkor kezdett sportolni, amikor a fia kis­iskolás lett. Azt mondja: most már a nyugodt alvás alapfeltételeként tekint a mozgásra.

– A járvány különös kihívások elé állított bennünket, nőket, hiszen nemcsak a sportlétesítmények, hanem egyes szolgáltatások is bezártak. Én egy internetes oktatófilm segítségével magam vágtam le a frufrum – mondta a műsorvezető.

Nagy az elvárás

– A nők mindig is több feladatra voltak rendelve – mondta Jaksity Kata. – A meglévő ősi feladatokra még több terhet rakott a mai társadalom, egyre nagyobbak az elvárások. Egy fizetésből nagyon nehéz családot fenntartani. A válások miatt általában az anya egyedül marad a gyerekekkel, ezért a férfi szerepekben is otthon kell lennie. A Covid alatt jól jött, hogy a férfiak is beleláttak a nők hétköznapjaiba