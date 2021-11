Nem új utat választott, hanem rátalált a régire, ahonnan indult

Visszatért a gyökereihez Tóth Gabi, és a számára fontos értékek mentén halad a szakmai pályafutása. Gyerekkorában néptáncolt, vidéki lányként megtapasztalhatta, milyen erős támasz egy kis közösség, a hagyományok tisztelete, a hit. Láttuk lázadó kamaszként, rocker­lányként, majd Hannaróza születése után gondoskodó édesanyaként. Ez hozta el életében a változást. A közelmúltban Kaposváron lépett fel, a XX. Kaleidoszkóp VersFesztiválon.

A kaposvári koncert előtt az öltözőjében találkoztunk Tóth Gabival, éppen sminkelt és a ruháit válogatta. Olyan népi motívumokkal díszített, formájában, stílusában mégis modern ruhák ezek, amelyek illenek a dalokhoz, az énekesnő egyéniségéhez.

– Most kalotaszegi népviseletet hoztam, persze újragondolva – mondta Tóth Gabi. – Rengeteg színe, íze, illata, fénye van a világnak. Az élet egy utazás, igyekszünk minél több arcát felfedezni és megmutatni. Én nyitott vagyok, szeretek új stílusokat, új dolgokat kipróbálni. Ezen tapasztalatok birtokában az ember egyszer csak megérkezik, és rátalál a saját útjára. Hiszek a természetben meglévő egységben, az évszakok ciklikus változásában, és törekszem a harmóniára, amely a természet sokszínűségében rejlik – árulta el Tóth Gabi. – Eleinte rám erőltettek mindent, ami nem én voltam, ami távol állt az egyéniségemtől, és fiatalon el is hittem, hogy az a jó nekem, amit mondanak. Aztán rájöttem, hogy ez nem önazonos, ezért már jó ideje azt csinálom, amit hittel tudok képviselni, megmutatni, akár a színpadon, akár a televízióban. A zene az első, amelyhez persze a megjelenés is szervesen illeszkedik, hogy meglegyen az összhang – tette hozzá.

Hat éve volt egy fordulópont az életében, akkor kezdett újra a népzene felé fordulni, akkor érezte azt, hogy végre megérkezett.

– Sokan támadnak ezért az új stílusért – folytatta Tóth Gabi. – Talán nem értik, hogy az ember természeténél fogva változik, és egy idő után vágyik arra, hogy visszatérjen abba a közegbe, ahol szocializálódott, amit otthonról hozott. Én gyerekként néptáncoltam, táncházakba jártam, ezért aztán azt mondanám, hogy nem új irányba indultam el, hanem inkább visszatértem a régihez. Ez az, ami meghatároz engem. Ez az igazi Tóth Gabi. Mindig is hiány­érzetem volt, csak nem volt világos, mi is az, ami hiányzik. Aztán 2015 tavaszán új gitárt húroztattam, és eljátszott rajta egy népdalt az, aki ebben segített. Magától értetődő természetességgel szálltam be énekelni. A végén potyogtak a könnyeim, mert úgy éreztem, megérkeztem – emlékezett vissza Tóth Gabi. Rájöttem, ez volt, ami hiányzott.

Népzenei feldolgozások, hagyományos viselet, modern formában. Tisztelgés a múltunk, a hagyományaink előtt úgy, hogy azt a fiataloknak is közvetíteni tudja. Ez inspirálta arra is, hogy újra iskolába járjon, mert úgy érzi, már nemcsak saját magának, hanem kislányának is tartozik a példamutatással. Olyan ismereteket igyekszik majd elsajátítani, amit a zenében is kamatoztatni tud.

– A népzenei világ elég zárt közeg, nem engednek be bárkit – mondta. – Fontosnak tartom, hogy fejlesszem a tudásomat, szeretnék néprajz szakra menni – mondta az énekes, aki az elmúlt időszakban a hitét is bátran felvállalta. Ferenc pápa magyarországi látogatása kapcsán énekelt a zárómise előtt, sőt hírnöke volt az eucharisztikus kongresszusnak.

– Vallásos szellemben neveltek, egyházi iskolába jártam, az eucharisztikus kongresszuson természetes volt, hogy ezt nyíltan felvállalom – folytatta. – Azt vallom, hogy az embernek, ha valakivel el kell számolnia, az a Jóisten, és persze saját maga. A mai világ olyan irányba halad, amelyben a hitünket meg kell vallani, keresztényüldözés zajlik a világban. Amikor 2019-ben megszületett a kislányom, én magam is újjászülettem, mint anya. Ekkor gondoltam át, hogy mit is hagyok majd rá, milyen értéket tudok számára közvetíteni. Isten adja a feladatokat, próbára tesz, milyen erős is a hitünk. Az erőmet a családomból merítem, a gyermekek, a férjem, a szüleim mind mellettem állnak, támogatnak és közösen oldjuk meg a feladatokat, mint egykor, a múltban, a mi régi világunkban, Tapolcán – mesélte az előadó, aki szerint a társadalmunk kicsit elmagányosodott, nem figyelünk eléggé egymásra.

Azt vallja, a gyermekvállalás a legszebb dolog egy nő életében, amit össze lehet egyeztetni a munkával, a sikeres karrierrel úgy, hogy a kicsi is boldog legyen. Ha áll mögöttünk egy segítő, támogató család, összefogással minden sikerülhet. – Hannaróza három hónapos volt, amikor az ország karanténba került. Így otthon voltam vele, és egy pillanatig sem aggódtam semmin, inkább kihasználtam a lehetőséget, hogy együtt lehetünk. Olyan családból származom, ahol azt tanítják, hogy a jég hátán is meg kell tudni élni – mondta Tóth Gabi, miközben elkészült a smink és kopogtak az öltöző ajtaján, hogy mikrofonbeállításhoz várják.

A Loyallal is testhezállót énekelt Tóth Gabi Kaposváron

A Loyal zenekar öt éve turnézik hazánkban és határainkon túl. A tiszta blues üzenetét közvetítik a vérbeli rock&roll nyers erejével. Az együttes énekese az X-Faktorból ismert Baricz Gergő, aki üdvözölte a lehetőséget, hogy Tóth Gabival együtt állhatnak színpadra.

– Két dalt énekel velünk Gabi, az egyik a saját dalunk, a Belzebub, ami témájában kapcsolódhat Gabi egyéniségéhez, a másik az Eucharisztikus Kongresszuson közösen előadott dal – mondta Baricz Gergő a kaposvári koncert előtti pillanatokban. – Több formációban is játszom, amelyek között versfeldolgozásokkal és pedagógiai műsorral, amolyan rendhagyó zeneórával is foglalkozom – mondta az énekes, aki a karantén időszakára úgy emlékszik vissza, hogy a nehéz pillanatok mellett könnyebbséget jelentett, hogy mélyen magába tudott vonulni. Ez elmondása szerint azt eredményezte, hogy megvilágosodott a világgal és önmagával kapcsolatban, amelyet az alkotásaiban a későbbiekben meg tud jeleníteni.

Fotó: Güth Gréta