Így néz ki a hamis koronavírus-vakcina, több százat foglaltak le a rendőrök

A dél-afrikai hatóságok 400 ampullányi, azaz körülbelül 2400 adagnak megfelelő hamis koronavírus elleni vakcinát foglaltak le egy Johannesburg közelében található raktárban. A razzia során a rendőrök nagy mennyiségű hamis maszkot is találtak a helyszínen, illetve három kínai és egy zambiai állampolgárt pedig letartóztattak – íjra a helyi sajtóra hivatkozva az Interpol.

NEWS: INTERPOL alert leads to dismantling of fake COVID-19 vaccine distribution network. Thousands of illicit vaccines seized and arrests made in South Africa and China. Read more https://t.co/JYt5vQ4dRx

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) March 3, 2021