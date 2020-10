Nem semmi: 6 milliárdot kapott férjétől születésnapjára egy nő

Nem semmi születésnapi ajándékkal lepte meg nejét 50. születésnapja alkalmából a kriptovaluta-mogul Alex Mashinsky: felesége, Krissy ugyanis nem kevesebb, mint 20 millió dollár (kicsivel több mint 6,2 milliárd forint) értékben kapott kriptovalutát – írta a Page Six cikke alapján a Bors.

– írta ki Twitter-oldalára a dúsgazdag üzletember, aki valóban igen bőkezű meglepetéssel köszöntötte fel élete párját.

This is how you put your wife on a pedestal after she gave you a few kids, paid for your mistakes and allowed you to become successful…https://t.co/FXljk6bc5w

— Alex Mashinsky ©️ (@Mashinsky) October 27, 2020