A világ legmérgezőbb pókját találta a banánjai között, amikor hazaért a boltból

Az amerikai Joe Stein a reggeli zabkásája mellé vett egy csomag banánt a szupermarketben, mikor otthon észrevette, hogy egy „sötét massza” van a csomagban. Mikor közelebb hajolt azonnal meglátta a hatalmas pók lábakat. Joe a kukába hajította a csomagot miközben értesítette barátnőjének, hogy ne menjen a konyha közelébe.

Ez követően kiszedte a csomagból a pókot és alapos vizsgálat után felfedezte, hogy brazil vándorpókról van szó, melyet a Guinness-rekordok könyve a világ legmérgezőbb pókjának tart, mivel minden élő pók közül a legaktívabb neurotoxikus mérgével rendelkezik.

Joe-nak és barátnőjének szerencséjük volt, ugyanis a veszélyes pók megtalálásakor már elpusztult – írja a Metro nyomán a tenyek.hu.

Joe Stein believes it could be the world's most venomous spiderhttps://t.co/CxMIcAzyUa

