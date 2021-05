Az út közepén próbálta újraéleszteni 3 éves öccsét a kislány – édesanyjuk végignézte az egészet

Saját nővére próbálta újraéleszteni azt a hároméves kisfiút, akit egy kukásautó gázolt el. Édesanyjuk végignézte a drámai jelenetet.

Az angol fiút, Kai Claytont tavaly júliusban gázolták el Manchesterben. Édesanyja, a 42 éves Sarah most felidézte a szörnyű baleset részleteit:

– idézi a The Sun az édesanyát a Bors cikke szerint.

Kai koponyatörést, ötszörös bordatörést, medencecsonttörést, combcsonttörést szenvedett, sérült a tüdeje és a mája is.

