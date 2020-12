Felháborította őket, beleszólna a brit kormány a királyi családról szóló tévésorozatba

Egy brit miniszter komoly kéréssel fordult a The Crown (A korona) alkotóihoz, illetve a sorozatot adó Netflixhez.

A britek kultúráért felelős minisztere, Oliver Dowden azt kérte a Netflixtől, hogy

a brit királyi családot bemutató The Crown-t minősítse fikciós alkotásnak, és minden epizód elején jelezze, hogy nem valós eseményeket mutat be.

Dowden a Daily Mailnek azt mondta, hogy szerinte a széria aláássa a brit monarchia tekintélyét, így a Netflixnek „nagyon világosan” kéne fogalmaznia. A miniszter attól tart, hogy akik nem éltek az ábrázolt események idején, azok készpénznek vehetik a sorozatban látottakat, nem tudják majd megkülönböztetni a valóságot a fikciótól.

Diana hercegné testvére, Charles Spencer valamivel árnyaltabban fogalmazott, de szintén úgy gondolja, hogy szükség lenne valamiféle jelzésre az epizódok elején, hogy a néző tudja, a dráma sokszor csak a drámai hatás kedvéért zajlik a képernyőn.

A The Crown valóban nem fest egyértelműen jó képet a brit királyi családról, ráadásul kellemetlen, sokáig titkolt ügyekről is esik szó benne: sokan például innen tudták meg, hogy II. Erzsébet királynőnek két unokatestvére is elmegyógyintézetben végezte.