Először szólalt meg a tragédia után Alec Baldwin filmjének fegyvermestere

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Rust című film forgatásán elsült a kellékfegyver Alec Baldwin kezében még múlt szerdán, melynek következtében a vezető operatőr, Halyna Hutchins életét vesztette – írja a tenyek.hu.

Mások azonban azt állítják, hogy igenis az ő felelőssége a 42 éves operatőr halála. Beigazolódni látszik, hogy az utóbbi csoport áll közelebb az igazsághoz, mivel Baldwin egyben a film producere is, vagyis tágabb értelemben ő felelt szinte mindenért a forgatások során.

A rendőrség időközben újabb megrázó részleteket derített ki a szörnyűségről, mivel a napokban egy vérfürdőre elég éles lőszert találtak a Rust című film forgatási helyszínen.

Meet Hannah Gutierrez Reed, the inexperienced, 24-year old armorer on the movie Rust who thinks "Guns are awesome!". Her job was to load guns with either blanks or dummy rounds and double check them before handing the gun to an actor. No live ammo allowed. It was her job. #Fail pic.twitter.com/HhX9gvmnyE

— ⚜️Pierre est sérieux⚜️ (@aka_pierrecouvy) October 28, 2021