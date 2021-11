Minden kiderült: ezek voltak az operatőr utolsó szavai, miután Alec Baldwin lőtte

Másodpercekkel a baleset előtt Baldwin egy fegyveres jelenethez gyakorolt a Rust című film forgatásán egy templom mellett, miközben jobb kezével kihúzta a fegyvert a tokból. A jelentés szerint a 63 éves színész meg akart győződni arról, hogy a stáb pontosan a megfelelő szögben forgat, amikor kilőtte 45-ös kaliberű Coltját – írja a Kroenen Zeitung.

A sztár szavai a következők voltak:

Hutchins a lövést követően hátratántorodott, majd a vezető világítástechnikus elkapta a nőt, akinek vér szivárgott ki mellkasán lévő sebből.

– ezek voltak Halyna Hutchins utolsó szavai, melyet az asszisztenshez rögzített mikrofon rögzített, aki eképp emlékezett vissza a történtekre: -Láttam, hol jött ki a golyó, azonnal dőlt ki a vér a sebből. Mindenki sikoltozott.

Seconds after being shot by Alec Baldwin, cinematographer Halyna Hutchins told a boom operator on the “Rust” movie set, “That was no good. That was no good at all.” Hours later, she was pronounced dead.https://t.co/4g9yQDIcYJ pic.twitter.com/hEr2dJAss8

