Rendőrautóban szexelt két járőr szolgálat közben – csúnyán lebuktak

Két mexikóvárosi rendőr esett egymásnak az autóban fényes nappal egy félreeső utcán, egy járókelő meglátta őket – írja a Bors.

Amikor közelebb ment az autóhoz, megdöbbenve látta, hogy a két rendőr éppen szexel.

Azonnal elővette a telefonját, és filmezni kezdte őket, a videó azóta bejárta a közösségi médiát. A rendőröket kirúgták.

Police caught and filmed having sex in uniform in front seat of patrol car https://t.co/I711XNt5Q7

— Péterffy Emma (@PeterffyEmma) July 31, 2021