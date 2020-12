Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe!

Ha szépnek tartod magad, folyton bókokat zsebelsz be és gyakran hallod, hogy neked a kifutón, címlapokon lenne a helyed, akkor ne habozz és jelentkezz a 2021-es Tündérszépek országos szépségversenyre!

Immár harmadik alkalommal hirdeti meg a Mediaworks Hungary Zrt. a nagy sikerű Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre ezúttal is 16-29 éves hölgyek jelentkezhetnek. Ráadásul számos újdonsággal, ragyogó lehetőséggel várjuk most a lányokat, akik ország-világnak megmutathatják szépségüket. A dicsőség mellett pedig értékes nyeremények, felkészítő tábor, tévéshow vár titeket, és igazi szépségkirálynők segítenek majd nektek a verseny alatt!

A most induló verseny a megyei válogatókkal veszi kezdetét, ezt követik a regionális fordulók, majd az országos döntő, ahova hazánk 22 legszebb lánya juthat be. A megyei hírportálokon és a Borsonline-on minden nap más és más lányt mutatunk majd be, így mindenki megismerheti majd őket.

Érdemes mihamarabb jelentkezni, hiszen a megyei fordulókba csak 30-30, az összevont Budapest-Pest megyei előválogatóba pedig 50 lány juthat be.

A megyei és regionális előválogatókból a szakmai zsűri által kiválasztott 3 versenyző, illetve a szavazók által legmagasabb értékelést kapott versenyző – összesen tehát 4 hölgy – jut tovább a döntőbe. Itt végül televíziós show-műsorban, a zsűri választja majd ki a szépségkirálynőt és két udvarhölgyét, illetve az olvasók döntése nyomán közönségdíj is gazdára talál.

Milliós nyeremények várnak

Ha szeretnéd te képviselni megyédet a fináléban, országos tévécsatornán szerepelnél, vagy épp nagy álmod, hogy betörj a médiába, a szépségiparba, ne habozz! Jelentkezz még ma a tunderszepek.hu-n! Saját fotókkal is lehet nevezni, de ha még nincs portfóliód, akkor segítünk, és profi fotóssal elkészítjük első saját fotósorozatodat!

A Tündérszépek nem csupán óriási lehetőséget kapnak azzal, ha indulnak a versenyen, de a felkészítőtáborok és showműsorral egybekötött televíziós döntő mellett értékes nyeremények is várnak a legszebbekre. A szépségkirálynőt és udvarhölgyeit milliós értékben várják nyeremények, és egyéves autóhasználat is. Tótpeti Lili, 2020 Tündérszépe például egy Mercedes-Benz A220 4Matic kulcsait vehette át győzelme után.

– Kocsis Korinna tanácsai nagyon sokat segítettek a döntőben, emellett talán még az, hogy kitartó voltam, nem görcsöltem, természetesen viselkedtem és elhatároztam, hogy nyerni szeretnék – mesélte nekünk Lili.

Az, hogy idén három mentor lesz, még nagyobb segítség a lányoknak, akiknek azt üzenem: mindenképp vágjanak bele, próbálják ki magukat!

Ha nem is nyernek, akkor is szintet tudnak lépni, ráadásul a Tündérszépek verseny hatalmas élmény – tette hozzá 2020 Tündérszépe.

Szépségkirálynők segítenek neked igazán ragyogni

Ahogy említettük, számos újítással várjuk a Tündérszépeket. Ezek egyike, hogy tavalyi háziasszonyunk-mentorunk, az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna mellett több szépségkirálynő is segít majd titeket a verseny során. A Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter is mentorként segíti majd a felkészülést, már az első felkészítő táborban is, míg Késmárki Enikő Rebeka, a 2015-ös Miss World Hungary Miss Sport-díjasa, aki edzőként hozza majd a legjobb formába a lányokat.

Kocsis Korinna 2016-os Miss Supranational Europe, modell nagy örömmel tér vissza a Tündérszépek közé, és izgatottan várja a versenyt, főleg, hogy idén bővül a csapat, és két új mentortársaval segítik majd a lányokat a felkészülésben. Azt javasolja azoknak, akik egy picit is hezitálnak, hogy ne tegyék, jelentkezzenek bátran, hiszen csak pozitív élményekkel, előnyökkel járhat egy ilyen megmérettetés:

Kipróbálhatjátok magatokat a szépségipar világában, profi stábbal dolgozhattok a felkészítő táborban, ahol velem és mentortársaimmal is találkozhattok.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Korinna Kocsis (@realkorinnakocsis) által megosztott bejegyzés

Szarvas Andi szívügyének érzi, hogy segítse azokat a lányokat, akik el szeretnének helyezkedni a szépségiparban. Ezért is vállalta el a Tündérszépek mentori feladatait. 2018-ban lett Magyarország szépe, és én imádja az ezzel járó teendőket.

Éppen ezért tudom, hogy a versenyre jelentkező lányok mire vágynak és mi vár rájuk, így pedig maximálisan tudom őket segíteni mindenben. Azt üzenem azoknak, akik még gondolkodnak a nevezésen, hogy aki mer, az nyer!

A bejegyzés megtekintése az Instagramon MISS WORLD HUNGARY 2018 (@szarvasandi) által megosztott bejegyzés

Eszenyi Eszter 15-16 éves korától dolgozik főállásszerűen a divatvilágban. Azért vállalta el a mentorszerepet, mert hisz benne, hogy tud segíteni a lányoknak a saját tapasztalataival:

Az olyan gyakorlati dolgok mellett, mint például a catwalk, amit én tanfolyamon sajátítottam el, a modellszakmában való helytállást is meg szeretném tanítani a lányoknak, akiknek azt javaslom, hogy győzzék le az izgalmukat és jelentkezzenek!

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Eszter Eszenyi (@eszter.eszenyi) által megosztott bejegyzés

Jelentkezz még ma és lépj ki velünk a rivaldafénybe!

Ahogy írtuk, 16-29 éves korosztálynak hirdetjük meg a Tündérszépek országos szépségversenyt. Nincs más dolgod, mint a tunderszepek.hu-n kitölteni a jelentkezési lapot és eldönteni: saját portfólióval vagy profi fotósunk által készített képekkel akarsz indulni. Abban a megyében jelentkezz, ahol laksz, tanulsz vagy ahonnan származol! Ezután már csak várnod kell a visszajelzést, hogy bekerültél-e az első fordulóba.

Budapestet és Pest megyét leszámítva, ahol összevont régiós előválogatót tartunk, a megyei fordulókból jut majd tovább 4-4 versenyző (három a helyi szakmai zsűri, egy pedig a közönség döntése nyomán). A régiókból szintén 4-4 szépség jut majd tovább a fináléba, ahol a hírességekből álló zsűri szavazatival eldől a szépségkirálynői, udvarhölgyi címek sorsa, míg az ország kedvence a közönségdíjat veheti majd át a tévéshow-ban.

A régiók: