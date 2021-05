Végzős diákok haltak meg a szörnyű balesetben

Szörnyű balesetet szenvedett két végzős diák, amikor autójukkal karamboloztak. A 18 éves fiatal szerelmesek nagy napra készültek a suliban, amikor a tragédia történt: mindketten belehaltak a sérülésekbe – írja a Ripost. Szalagavató bálba indult az amerikai Indianapolisban két diák, a 18 éves Kalen Hart és vele egyidős barátja, Lendon Byram, amikor balesetet szenvedtek.

Two students, 18, killed in horror car crash as they drove to prom together https://t.co/WGk2xWYjDG pic.twitter.com/JcHKsn4NwW

— Daily Star (@dailystar) May 3, 2021