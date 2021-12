„A hétvégi, ünnepnapi fókusz erősödése a hazai piacon is érzékelhető. Ennek kapcsán egy fontos tényezőt is figyelembe kell venni. A munkavállalók kontrollja ugyanis ilyenkor lazább, felületesebb. Ezekben a napokban olyan emailekre is rákattintanak, amelyeket biztosan nem nyitnának meg egy átlagos munkanapon.