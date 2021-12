Az idei Black Fridayen feladott rendeléseket már országszerte közel 420 helyszínen, minden magyarországi megyében elérhető eMAG easybox csomagautomatába is lehet kérni. A cégcsoport várakozásai szerint az idei fekete pénteki rendelések mintegy 30 százalékát ilyen szállítási móddal kérik majd, hiszen az érintkezésmentes átvétel lehetősége egyre hangsúlyosabbá válik a pandémia fertőzésszámainak növekedése kapcsán is. Fontos újítás, hogy az idei Black Fridayre már lehetségessé vált az eMAG-os rendelések személyes átvétele a két márkássá átalakított Extreme Digital szaküzletekben is.