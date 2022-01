A 26 éves Brooks Nader azt mondja, a nyugtalanító eset szerda este történt. New Yorkban volt, és csak akkor vette észre, amikor az iPhone-ja arra figyelmeztette, hogy egy „ismeretlen kiegészítő” együtt mozog vele.



A tavaly április óta kapható AirTag egy háromcentis nyomkövető eszköz, amely kulcskeresőként működik, az Apple-felhasználók pedig személyes tárgyaikra erősíthetik, hogy megtalálhassák, bárhol is vesztették el a holmikat.

Számos alkalommal kiderült azonban, hogy a 12 ezer 900 forintért kapható kütyüket zaklatók és tolvajok helyezik el mások táskáiba, autóiba és zsebeibe, hogy nyomon kövessék hollétüket.



Most Nader a legújabb áldozat, a modell az Instagramon 827 000 követőjének számolt be tapasztalatairól.

„Ez az eszköz az elmúlt öt órában mindenhová követett engem” – magyarázta felháborodottan a Sports Illustrated sztárja, és így folytatja:



„@Apple, figyelembe veszi a veszélyt és a potenciális következményeket, amiket ez az eszköz rejt magában?”



Az Apple szerint alternatívaként segíthet a kütyüvel okozható zaklatás és nyomon követés megelőzésében, ha az emberek értesítést kapnak, hogy olyan AirTag készüléket érzékelnek, ami nem náluk van regisztrálva.



„Az AirTag-et úgy tervezték, hogy megakadályozza a nem kívánt követést” – állítja az Apple a weboldalán. „Az iPhone észreveszi az idegen AirTag-et és figyelmeztetést küld.”



Nem Nader az első nő, akit az Apple technológiája segítségével zaklatnak.



Mississippiben egy 27 éves nő hívta ki a rendőrséget december 27-én, miután értesítést kapott az iPhone-jától, hogy nem regisztrált AirTag van nála.



Szintén a múlt hónapban egy marylandi nő a Twitteren osztotta meg nyugtalanító történetét arról, hogy egy zaklató egy AirTag-et erősített az autójára.



Korábban egy texasi nő a TikTok-on tette közzé, hogy AirTag-et helyeztek el a táskájában, amit egy ismeretlen a követésére használt.



Sajnos tolvajoknak, különösen autótolvajoknak is hasznos eszköznek bizonyult az AirTag. Ilyenkor a tolvajok a parkolóban egy AirTag-et erősítenek egy járműre, és megvárják, amíg az autó és a sofőr hazafelé indul. Néptelen környéken lévő ház elől ugyanis könnyebb ellopni az autót, mint egy zsúfolt parkolóból.



Borítóképünk illusztráció