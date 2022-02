Egy friss felmérés szerint a hazai pályán dolgozó IT szakemberek több mint fele a rugalmasságot, 30 százalékuk pedig heti 2-3 nap home office opciót várna el a munkáltatójától. A munkáltatók kénytelenek lesznek reagálni a megváltozott igényekre, hiszen jelen pillanatban is legalább 30 ezer IT szakember hiányzik a magyar piacról - írja a Figyelő.

A toborzással és kiválasztással foglalkozó Hays Hungary toborzással ’Pro-kontra Home Office’ elnevezéssel felmérést végzett a technológiai szakemberek körében arról, mennyire fontos, elvárt és hatékony számukra a rugalmas, illetve távoli munkavégzés napjainkban.

Simon Balázs, a Hays Hungary Technology divíziójának vezetője szerint „a Covid-19 világjárvány hatására jelentősen áthelyeződtek a súlypontok a munkaerőpiacon. Már évek óta több mint 30.000 IT szakember hiányzik a magyar piacról, a pandémia pedig csak tovább élesítette a munkaerőért folytatott versenyt. Egy olyan erősen jelöltvezérelt piacon, mint a technológia, a munkáltatók versengenek a jól képzett technológiai munkaerőért. Egy IT szakember átlagosan 11 ajánlatot kap évente, egyesek heti több megkeresést kapnak és tele van a LinkedIn postaládájuk. Ebben a helyzetben a vállalatok természetes reakciója volt, hogy felülvizsgálták a juttatási és munkáltatói ajánlataikat, amelyek kulcs eleme lett a home office. Ennek jelentőségét vizsgáltuk meg a legújabb felmérésünkben.”

A Hays felmérésében résztvevők 30 százalékának egyáltalán nem volt lehetősége otthonról dolgozni a pandémia előtt. 24 százalékuk heti 1-2 napot maradhatott otthon, 18 százalékuk havonta 1-2 napot, teljesen rugalmasan pedig csak 16 százalékuk dolgozhatott otthonról.

A maradék 12 százalék a napjainkban sok helyen elterjedt hibrid modellben, heti 2-3 napot dolgozott távmunkában.

A jelenlegi állás viszont egészen más képet mutat. A válaszadók mindössze 5 százaléka nem élhet a home office lehetőségével, 89 százalék viszont teljesen rugalmas munkavégzésben dolgozik. A válaszadók 59 százaléka állította, hogy kifejezetten fontos számára a home office lehetősége munkahelyváltás során, 23 százalék pedig „inkább fontosnak” jelölte meg, vagyis nem semleges számára. Összesítve tehát a technológiai szakemberek 82 százaléka tartja fontos szempontnak az otthoni munkavégzést. Arra a kérdésre viszont már jobban megoszlottak a válaszok, hogy mennyire fontos, hogy legyen a munkahelyének irodája, ahova be lehet járni. A kitöltők 20 százaléka számára semleges, 30 százaléknak inkább fontos, és csak 18 százaléknak kifejezetten fontos az irodai bejárás.

„Egyértelműen látszik, hogy a technológiai szakemberek döntő többsége számára nagyon fontos a rugalmas munkavégzés lehetősége, így azok a vállalatok, amelyek a teljes rugalmasságot választják, óriási előnnyel indulnak a jelöltek megszólításakor. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy bármennyire dolgoznak szívesen a szakemberek otthonról, az irodai környezet biztosítását még mindig sokan elvárják” – tette hozzá Simon Balázs.

A felmérésben résztvevők 55 százaléka a teljesen rugalmas munkavégzésre szavazott, 30 százalék pedig a heti 2-3 nap otthoni munkát preferálná

– amit a Hays Hungary tapasztalatai szerint a legtöbbA távoli és hibrid munkavégzés bevált módszernek bizonyult a vállalatok többségénél a pandémia okozta változások kezelésében. Ugyanakkor ezeknek a munkavégzési formáknak megvannak az előnyei és árnyoldalai is.

A kérdőívben megkérdezettek 30 százaléka hatékonynak, 46 százaléka kifejezetten hatékonynak tartotta az otthoni munkát. A legfőbb előnyök között az irodai bejárás kihagyását jelölték meg, amivel időt nyerhetnek és kevesebb stresszel indul a napjuk. Sokan koncentráltabban tudnak dolgozni az otthoni csendben, és a háztartási teendők rugalmasabb elvégzését is kifejezett előnyként jegyezték meg. A Hays felmérésében résztvevők többsége a home office legnagyobb hátrányaként az emberi kapcsolatok hiányát jelölte meg.