Ez derül ki az IVSZ - Szövetség a digitális gazdaságért legfrissebb bootcamp auditjelentéséből. A pandémia felgyorsította az online képzések bevezetését, ami a Budapesten kívül élők előtt is megnyitotta a lehetőséget a karrierváltásra.

A jellemzően 6-18 hónapos IT-képzéseket kínáló, úgynevezett bootcamp iskolák képzései iránti kereslet hazánkban is folyamatosan bővül, amit elsősorban az évek óta növekvő informatikus-hiány magyaráz. A felnőttkori tanulás körébe tartozó képzési formák egyre népszerűbbek a diplomás fiatalok és a programozói tudással nem, vagy csak nagyon kis mértékben rendelkezők körében is.

A hazai bootcampek értékes munkaerővel látják el azokat a vállalkozásokat, amelyeknek egy-egy szakterületre specializálódott junior programozóra vagy tesztelőre van szükségük, hozzájárulva a digitális munkaerőhiány csökkentéséhez. Ugyanakkor a teljes informatikai képzési kibocsátás és a munkaerőpiaci kereslet közötti különbség továbbra is évről évre nő, és egy tavaly publikált kutatás alapján 2023-ra akár 26 ezer fő is lehet.

Növekedett a nők aránya a bootcamp hallgatók között

Az IVSZ második alkalommal auditálta a három legnagyobb hazai bootcamp képzőhely (Codecool, Green Fox Academy, PROGmasters) programozó-képzéseit. A jelentés szerint a bootcampek hallgatói között 25,6 százalék volt a nők aránya 2020-ban, ami meghaladja mind a korábbi években tapasztaltakat, mind az infokommunikációs területre jellemző 12 százalékos arányt.

A pandémia miatt bevezetett online oktatási forma olyannyira bevált, hogy a bootcamp iskolák a jövőben is terveznek ilyen képzéseket. Ezeknek köszönhetően például a vidéken élők számára is elérhető lesz a karrierváltás. A járványhelyzetben bevezetett korlátozások miatt munkájukat elvesztők közül számosan kerestek olyan képzési lehetőséget, amellyel új és jövőbiztos szakmát kaphatnak. Sokan a programozásban találták ezt meg, amiben a kormányzati kezdeményezésű Újratervezés Program és Struktúraváltó Program is bátoríthatta őket.

Tízből kilenc bootcamp-hallgató fél éven belül kapott IT állást

A képzők tapasztalatai szerint egy átmeneti megtorpanás után 2020 őszétől a vállalatok fokozatosan visszatértek a pandémia előtti toborzási céljaikhoz, így 2021 elejétől újra megélénkült a junior programozók iránti kereslet. Felgyorsult a hallgatók elhelyezkedése, és a kezdő fizetések 2021 második felére 10-15 százalékos növekedést mutattak az előző évhez képest.

Összességében 2020-ban a hallgatók 88,7%-a tudott elhelyezkedni IT munkakörben a képzők által garantált, maximum 6 hónapos elhelyezési időn belül, ami más szektorokkal összehasonlítva kiugróan magas arány.

Az audittal párhuzamosan a Codecool, a Green Fox Academy és a PROGmasters bootcamp-képzésein végzett hallgatók körében nem reprezentatív alumni-kutatást is végeztek. A megkérdezett hallgatók 40 százaléka 2 hónapon belül, 65,2 százaléka pedig 4 hónapon belül el tudott helyezkedni az IT szakmában a bootcamp képzés elvégzését követően. A végzettek 80,7 százaléka szoftverfejlesztőként helyezkedett el, a többiek egyéb informatikai munkakörben, például szoftvertesztelési területen találtak munkát, és csupán kevesebb mint 5 százalékuk nem tudott IT/szoftverfejlesztési területen elhelyezkedni.

Kedvezőbb jövedelmi viszonyok a végzősök háromnegyedénél

A kutatás szerint a bootcampek diákjainak szakmai életútja nagyon változatos: a végzett hallgatók korábban többnyire adminisztratív munkakörben dolgoztak; sokan érkeztek a vendéglátásból, és jelentkeztek kereskedelmi, pénzügyi, gyártási, oktatási, művészeti és autóipari területről is.

A 2015-2019 között képesítést szerzett hallgatók körében elvégzett korábbi alumni kutatás adataival összevetve 30,2 százalékról 40 százalékra nőtt a több mint 7 év munkatapasztalattal rendelkezők aránya a 2020-ban végzettek között.

A végzettek döntő többsége arról számolt be, hogy a bootcamp képzés sikeres teljesítését követően a korábbinál jóval kedvezőbbek lettek a jövedelmi viszonyai.

A munkaerőhiány enyhítése komplex beavatkozást igényel

Az IVSZ humánerőforrással foglalkozó vitairata szerint a magyarországi digitális gazdaság fejlődését fenyegető legfőbb korlátozó tényező továbbra is az informatikai és digitális munkaerőhiány.

Mivel önmagában sem az informatikai képzési területre felvehetők számának növelése, sem a bootcamp iskolák kapacitásának bővítése nem elegendő a munkaerőhiány felszámolásához, az IVSZ e témával foglalkozó vitairata beavatkozások komplex rendszerét javasolja, melyek közül a legfontosabbak:

• az oktatási rendszer digitális megújítása – digitális kompetencia-minimum bevezetése az érettségi feltételeként (DOS 2.0 stratégia elkészítése);

• az IT és digitális szakképzésbe, felnőttképzésbe és felsőoktatásba jelentkezők számának növelése, a lemorzsolódás csökkentése, a képzők és a vállalkozások közötti együttműködések bővítése („Programozd a jövőd 2030” program);

• nagy volumenű STEM / IKT ösztöndíjprogram a felsőoktatásban;

• a bootcamp képzéseken való részvétel ösztönzése és támogatása, ösztöndíj- és hitelprogram;

• külföldön dolgozó magyar, illetve külföldi IT és digitális munkavállalók Magyarországra vonzása, itthon tartása, illetve a hazai vállalkozások munkaerő-megtartó képességének erősítése;

• SZJA kedvezmény a munkavállalóknak képzésben való részvétel esetén; egyéni képzési számla bevezetése;

• KKV-k ösztönzése munkavállalóik digitális kompetenciáinak és IT-tudásának növelése érdekében.

A bootcamp iskolák szerint a szakemberhiány okán a cégek egyre gyakrabban a leendő munkavállalóik képzésének költségeit is finanszírozzák, a lehetőséget abban látják, hogy 2022-ben jelentősen bővülhet az ösztöndíjas képzések kínálata, továbbá a meglévő munkavállalók át- vagy továbbképzésére, digitális kompetenciáinak fejlesztésére is nagy hangsúlyt helyeznek a vállalatok.

Borítóképünk illusztráció