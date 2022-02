A világon teljesen egyedülálló fejlesztés az az applikáció, amelynek segítségével minden eddiginél pontosabb képet kaphatunk a minket érdeklő autókról. A rendszer segítségével bármely két autót összehasonlíthatjuk, ráadásul az autóátvizsgálásra és alkudozásra is fontos eszköz lehet a kezünkben.

Az autó elemző rendszer segítségével bárhol, bármilyen autót kielemezhetünk és összehasonlíthatunk, mindössze pár perc alatt. Mindezt ingyenesen és autóvásárlói szemmel. Az app használatával akár jelentősebb pénzt is meg lehet takarítani egy-egy autó megvásárlása során, a rendszer ugyanis felhívja a figyelmet a vizsgált autó hibáira, kockázataira, így alkudozáshoz is tökéletes segítőtárs lehet.

„Az autóvásárlás hosszútávra szóló érzelmi és racionális döntés. Minden egyes autó más és más. Bonyolítja a dolgot, hogy sokféle célnak és általában több ember igényeinek kell egyidejűleg megfelelni a kinézett járműnek, ráadásul ezek az igények, célok idővel változhatnak is. A helyes döntés sok tényező együttes hatására tud megszületni, ezért alapos részletekre kiterjedő döntés szükséges. Célunk, hogy az autóvásárlás előtt állók, olyan autót vásárolhassanak, ami minden szempontból kielégíti igényeiket és vágyaikat. Fontos szempont még számunkra az is, hogy az autóvásárlók – bármilyen rendszerünk segítségével észlelt hiba vagy gyanús probléma esetén – a megfelelő autóipari szakemberhez fordulhassak” – mondta Nemes Roland alapító, tulajdonos és ötletgazda, aki több részletes elemző applikációt is piacra dobott korábban.

Az új hazai fejlesztésű applikáció olyan, mint egy autóvásárlói mini lexikon, ahol egy percen belül kielemezhetünk bármilyen emberi szempontot az általunk kinézett autó kapcsán. A Google Play-ből és az Apple Store áruházból is letölthető applikáció ingyenes változatában több száz különálló szempont alapján elemezhetjük az általunk kinézett járművet. Ha valaki ennél is többre vágyik, akkor a fizetős részben, több mint ezer autóelemzési szempont között csemegézhet.

Ezek közt szerepel minden, ami az autóvásárlás során meghatározó lehet, és az is, ami kifejezetten speciális: elektromos autók elemzése, rozsdásodás, menetteljesítmény, karambol ellenőrzés, szállítási lehetőségek és számos egyéb megfontolandó tényező, ami felett laikusként egyébként könnyű lenne szemet hunyni.

A beépített fényképező funkció az autó helyszíni megtekintése során segít, míg a képértékelő funkcióval a saját fotóinkat is kielemzi a rendszer. A végén így pontos százalékos értékelést kaphatunk az autóról, az eredményt pedig érdemes megvitatnunk autóipari szakemberrel vagy magával az autókereskedővel is. Óriási előny még, hogy az autóelemzéseket részletesen átbeszélhetjük társunkkal, partnerünkkel, így könnyen kiderül, kinek mi a fontos, és ki miben köt kompromisszumot. Arról nem is beszélve, hogy a rendszerben digitálisan tárolhatjuk az autó összes számláját, szervíz történetét és egyéb dokumentumait is. A rendszer igazi kísérője lehet a gondos autótulajdonosnak, hiszen egy jövőbeli eladáskor minden egy helyen megtalálható és egyetlen gombnyomással bármilyen dokumentum könnyen megosztható a vevőjelöltekkel.

Elősegíti, hogy hitelesebbé váljon az autókereskedői szakma

„Autóvásárlás során több száz szempont játszhat szerepet, ám az emberek 90 százaléka mindig megfeledkezik valamiről: csak a vásárlás után derül ki, hogy probléma van a járművel. Az app viszont előre felhívja a figyelmünket az autón átnézendő dolgokra, ráadásul kitűnő eszköz lehet a kezünkben az alkudozáshoz is” – hangsúlyozza az alapító, aki korábban több sikeres elemzőrendszert is fejlesztett már.

Az appot autóvásárlók mellett autókereskedők, márkaképviseletek és autó átvizsgálással foglalkozó szakemberek is használhatják. Segítségével pár perc alatt rövid elemzések készíthetőek, amivel könnyebb az ügyfelek előtt alátámasztani, tényekkel igazolni, melyek az adott autó előnyei és hátrányai. Igazi konstruktív beszélgetés tud kialakulni eladó és vevő között, ráadásul az autókereskedői szakma hitelessége is nő. Így jóval könnyebb bizalmi kapcsolatot kiépíteni az ügyfelekkel, legyen az vevő vagy eladó.

Az applikáció ingyenes részében számos hasznos, kétperces gyorselemzés is elérhető, így autóvásárlók és kereskedők mellett, magán autóeladók, bérlők, sőt bérbeadók is használhatják. Legyen szó bármilyen emberi tényezőről, az appban külön szempont rendszert és ellenőrző listákat találunk szinte minden fontos dologra. Az autómániás vásárlók számára ajánlható, fizetős verzióban ugyanakkor nem kevesebb, mint ezer szempont szerint mérhetünk össze bármilyen autót.

Újdonságnak számít az is, hogy az autó elemző rendszer applikációt a világ bármely pontján, bármilyen autó megvásárlásakor használhatjuk. A fejlesztés innen is letölthető.