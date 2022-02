A YouTube új felületet vezet be a mobilalkalmazás teljes képernyős lejátszójához, amely megkönnyíti a videók kedvelését vagy nemtetszését (természetesen privát módon), a hozzászólások megtekintését és a megtekintés megosztását.

Eddig a legtöbb ilyen funkciót a „További videók” részen, egy felfelé húzó mozdulattal lehetett csak elérni, míg az új verzió ezeket a funkciókat a középpontba helyezi, a kapcsolódó videókat pedig a sarokban lévő gombra teszi.

A változás csak akkor tűnik fel, ha teljes képernyőn, fektetve nézzük a videót. Immáron a megosztás gomb és más vezérlőelemek könnyen elérhetőek.

Mostantól könnyen, egyetlen koppintásra elérhető az az üzemmód is, amiben a videó mellett a kommentek is láthatóak.

Az új felhasználói felület iOS-re és Androidra is érkezik, és a Google szóvivője, Allison Toh szerint hétfőn kezdték el bevezetni. Egyelőre úgy tűnik, hogy még nem mindenkihez kapta meg, de sokak már rendelkeznek az új dizájnnal, ami egyébként szerkesztőségünkbe is eljutott: illusztrációnkat is egy hazai oldalról készítettük vele. Érdemes frissítgeni a Youtube-ot.

