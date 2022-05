A MOHAnet Mobilsystems Zrt. május 25-26-án második alkalommal rendezte meg az IoT Live Show-t, a magyarországi IoT-fejlesztési versenyt, amely mellé a Yettel Magyarország névadó támogatóként csatlakozott. Az IoT (azaz a gépek közötti kommunikációra épülő „dolgok internete”) állandó mozgásban lévő szektor, ahol napról napra jelennek meg újabb megoldások a piacon.

A technológiai fókuszú, kétnapos üzleti rendezvényre 27 vállalat hozta el legújabb IoT fejlesztését az újpesti UP Rendezvényházba, a kiállítás részeként pedig szakmai előadásokat hallhattak a rendezvényre látogatók. A kétnapos rendezvény egyik kiemelkedő programja volt a Yettel IoT Live Show Megoldás-szállítói Versenye, amelyre a kiállítók mellett bármely piaci szereplő beadhatta pályázatát.

A Yettel IoT Live Show Nagydíj összdíjazása 3 millió forint volt, az első három helyezett az ősszel a Yettel Next elnevezésű exkluzív rendezvényre is eljuthat az esemény főtámogatójának jóvoltából. Emellett egy különdíjat és egy közönségdíjat is kiosztottak a szervezők.

A szakmai zsűri döntése alapján a WegaTech nyerte a kiírást a bolti és áruházi lopások elleni rendszerével, amely képes felismerni lopási tevékenységet megelőző jellemző mozdulatsorokat, és beazonosítani magát a lopás tényét is, majd erről azonnali riasztást küld az üzletteret felügyelő személyzet számára.

A 2. lett a Hotelify, amely felokosítja és digitalizálja a szállodákat és vendéglátóhelyeket, egyúttal digitális kényelmi szolgáltatásokat biztosít a szállóvendégek számára is. A 3. helyen a KidCare végzett, amely a kisgyermekek pelenkájára helyezett szenzorok használatával képes követni a csecsemők aktuális állapotát, mozgásmennyiségét és mozgástípusait.

