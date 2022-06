A Kickstarternek és az Indiegogonak hála a jutalom alapú közösségi finanszírozási forma évek óta világszerte népszerű és május második felében megérkezett Magyarországra is. A Brancs az első hazai közönségre szabott online piactér, ahol az ország legfrissebb innovációit, termék- és szolgáltatásfejlesztési projektjeit közösségi finanszírozással valósítják meg, azaz

az első vásárlóknak köszönhetően tud piacra lépni az adott vállalkozás vagy projekt.

A közösségi finanszírozási oldalon a „celeb-Cápák” helyett maguk a Brancsközösség honlapra látogató vásárlók szavaztak például bizalmat a 3D nyomtató alapanyag újrahasznosításnak, a magyar egyetemisták által kifejlesztett, nemzetközi kiugrás előtt álló Refilamer gépnek.

Mellettük az első hazai felnőtt szörp új ízének gyártási költségeire is összejött a közösségi finanszírozás, így akár már az is az idei nyári buliszezon sztárja lehet.

A kampányok még két hétig futnak – s mivel esetükben már összegyűlt a megvalósításhoz szükséges összeg 100%-a, így biztosan teljesülnek is –, így a hátralévő néhány napban még beszálló vásárlók is garantáltan az elsők között kapják meg ezeket a termékeket. Sőt, ezeken kívül is több olyan kampány is van, amelyek napokon belül elérheti céljukat a platformon.

A Refilamer hazai fejlesztésű innováció (borítóképünkön) lényege, hogy az egyre népszerűbb 3D nyomtatók – Magyarországon is már 10 ezres nagyságrendű a használata – alapanyaga, a filament nagyon drága. Ehhez Kiri Hunor és mérnök-egyetemista csapata egy PET-palackból filamentet gyártó gépet fejlesztettek ki, amelyre már a Szilícium-völgyben is felkapták a fejüket. A gép több mint 90%-kal csökkenti az alapanyag előállítási költségét, sőt a környezettudatosság sem elhanyagolható szempont. A projektet a Brancson előfinanszírozó első 30-40 tudatos vásárló pedig elsőként jut hozzá már idén ősszel a termékhez.

A Cseles alkoholos szörp szintén hazai fiatalok találmánya, az első hazai felnőtt szörp áfonyás első adagjának legyártását az íz első közel 150 vásárlója tette lehetővé. A vegyészmérnök Marton Bálint és a gépészmérnök Varga Dávid már a kampány lezárultát követően, még a nyár folyamán kiszállítják a különleges nedűt az első szerencsés vásárlóknak.

Hogyan működik a közösségi finanszírozás?

Az ötletgazdák a leendő vásárlóikkal – azaz a közösség erejével – gyűjtik össze a kampányok megvalósításához szükséges tőkét.

A Brancs közösséghez bárki csatlakozhat ötletgazdaként vagy vásárlóként is. A platform a profitra épülő projektek mellett jótékony célokat is támogat, így van lehetőség arra is, hogy fontos társadalmi ügyek kapjanak nagyobb visszhangot.

A projektek vásárlói biztonságban érezhetik magukat, hiszen a külföldi minta szerint alkalmazott „mindent vagy semmit” elv alapján egy kampány csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha az adott kampányidőszakon belül elérte a kitűzött célösszeget. Ha ez nem teljesül, a vásárlók visszakapják a befizetett összeget, de dönthetnek akár úgy is, hogy ezzel egy másik kampányt támogatnak.