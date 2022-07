A Máltai Tanulmányok negyedévente megjelenő számait ezentúl a maltaitanulmanyok.hu oldalon érhetik el az érdeklődők. Az új oldal sajátossága, hogy megőrizve a folyóirat szakmai és tudományos hitelességét, modern látványvilágú, minden eszközön jól böngészhető, teljesen akadálymentesített felületen kínálja rovatok, szerzők és témák szerint is tagolva a kiadványban megjelent tartalmakat.

Az új webcímen minden eszközön, asztali és táblagépen, valamint telefonon is kényelmesen, magazinos formában olvashatóak a tudományos értekezések. A honlap egyszerűen átlátható, rovatok és szerzők alapján is lehet keresni a tanulmányok között. Emellett nemcsak olvashatók, de meg is hallgathatók a megjelent írások, ami jelenleg egyedülálló a tudományos folyóiratok digitális változatait megjelenítő felületek között:

weblap teljesen akadálymentes, a cikkek valós terjedelmükben meghallgathatók magyar nyelvű felolvasó program segítségével.

A honlapon a folyóirat tematikájához kapcsolódó, máshol meg nem jelenő, extra tartalmak is helyet kapnak. Továbbá néhány kattintással nyomtatott formában is megrendelhetőek a negyedik évfolyamát kezdő Máltai Tanulmányok eddig megjelent, az összes lapszámot tartalmazó kötetei.

A Máltai Tanulmányok című társadalomtudományokkal foglalkozó folyóiratot 2019-ben, megalapításának harmincadik évfordulójához kapcsolódóan adta ki először a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A negyedévente tematikus számmal jelentkező tudományos lap eddigi lapszámaiban mintegy ezernégyszáz oldalon a hazai és nemzetközi tudományos élet jeles szerzői közöltek tanulmányokat, köztük Anselm Grün bencés szerzetes, író, Várszegi Asztrik, korábbi pannonhalmi főapát, Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, Dr. habil. Görföl Tibor egyetemi docens, Binder Mátyás történész, Czibere Károly címzetes egyetemi tanár, korábbi államtitkár, Prof. dr. Ürge-Vorsatz Diana fizikus-klímakutató, valamint a Máltai Szeretetszolgálat szakemberei.

A folyóiratban olvashattak már a magyar közoktatás helyzetéről, a migrációról, környezetvédelemről és klímaváltozásról, a szakpolitika és közpolitika jelenéről, a társadalmi vállalkozásokról, a fogyatékosság és spiritualitás kapcsolatáról, de jelent meg tanulmány Ferenc pápa politikájáról, és a népesedés lehetőségeiről is.

A Máltai Szeretetszolgálat kiadványa a Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya által indexált, az Osztály folyóiratlistáján szereplő tudományos folyóirat. Célja, hogy tudományos igényességgel reflektáljon a karitatív gyakorlatra, a világ fontos kihívásaira, a segítőszakma meghatározó eredményeire és eseményeire. A Máltai Tanulmányok kettős „vak lektorálású” periodika, amelyet besorolt az MTA, indexál az MTMT, a CIEPS, a MATARKA, az OSZK, az EBSCO és a Proquest.

Borítóképünkön a weboldal