Az OPPO hivatalosan is kiadta Android-alapú operációs rendszere, a ColorOS 13 globális verzióját nemzetközi felhasználói számára. Az ColorOS verzió Android 13-on alapul, és annak számos kulcsfontosságú funkcióját tartalmazza, miközben egy új Aquamorf Design-t vezet be a lényegre törő, kényelmes vizuális élmény és a felhasználóbarát felület érdekében. Az OPPO legújabb technológiai innovációinak köszönhetően a ColorOS 13 számos új funkciót tartalmaz az intelligens többeszközös csatlakoztatáshoz is.

Mi ez az új Aquamorf Design?

Az OPPO vadonatúj Aquamorf dizájnját a víz természetben való viselkedése ihlette, ezáltal egy folyékony, élénk és befogadó felhasználói felületet létrehozva. A ColorOS 13 új témapalettát tartalmaz, amelyet a napkelte és a napnyugta alatt a vízen tükröződő fény változása inspirált, az új betűtípus pedig bármilyen nyelven javítja a rendszerszöveg olvashatóságát. Más frissítésekkel, mint például a kártya-stílusú elrendezéssel, a ColorOS 13-at úgy tervezték, hogy széles körű és kellemes vizuális élményt nyújtson.

Az új operációs rendszer intuitívabb felhasználói élményt is nyújt a különböző effektek rendszeranimációkba, a felhasználói felületbe és a Quantum Animation Engine-be való integrálásával, a felhasználók irányítási szándékaira vonatkozó új viselkedési előrejelzéssel. Ezt egészíti ki az OPPO emberközpontú formanyelve, amely bevezeti az üres állapotú illusztrációkat, az adaptív elrendezéseket a különböző képernyőméretekhez, valamint a jól felismerhető ikonokat az olvashatóság és az egyszerű használat érdekében.

Szintén egy új funkció a „Homeland”-nek elnevezett Always-On Display képsorozat, amely a napi hőmérséklet-ingadozások alapján mutatja be a vadon élő állatok lakhelyén bekövetkezett változásokat, ezzel is felhívva a felhasználók figyelmét a klímaváltozásra és a Föld védelmére.

A ColorOS 13 bemutatja a Dynamic Computing Engine-t, az OPPO házon belül kifejlesztett rendszerszintű műszaki megoldását, amely zökkenőmentesebb és stabilabb rendszert, valamint a felhasználói élményhez kapcsolódó fejlesztéseket biztosít. Az Engine két fő fejlesztést hoz a ColorOS 13-ba, beleértve a megnövelt akkumulátor-élettartamot, valamint több alkalmazás párhuzamos futtatását a háttérben, és a közöttük történő gyors váltást. Az OPPO Dynamic Computing Engine javítja a hardver erőforrások ütemezését az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében, nagyobb egyensúlyt teremtve a nagy teljesítmény és az alacsony energiafogyasztás között.

A ColorOS 13 az élet és a munka minden területére kiterjedő intelligens funkciók palettáját kínálja. A ColorOS 13 intelligens Always-On Display funkciója mostantól képes megjeleníteni a zenelejátszó és ételkiszállítási applikációkkal kapcsolatos információkat, így gyorsabb hozzáférést és kényelmesebb vezérlési lehetőséget biztosít a felhasználóknak. Az OPPO a világ vezető szoftver-szolgáltatóival, köztük a Bitmoji-val és a Spotify-jal társult, hogy kényelmes és személyre szabott élmények széles skáláját biztosíthassa az Always-On Display funkciójával.

Az OPPO iparágvezető LTPO2.0 technológiájának köszönhetően az Always-On Display frissítési gyakorisága mindössze 1 hertzre csökken, ami akár 30%-os energiamegtakarítást is eredményezhet. Más intelligens kezdőképernyő-kezelési funkciók, mint például a Large Folders, a Shelf és a kezdőképernyő Widget, szintén segítenek a felhasználóknak abban, hogy a számukra legmegfelelőbb módon könnyen és gyorsan hozzáférjenek a szükséges információkhoz.

Mivel a Covid-19 világjárványt követően egyre gyakoribbak az online meetingek, az OPPO kifejlesztette az iparág első Meeting Assistant eszközét, amelyet kifejezetten online találkozókra terveztek. A Meeting Assistant automatikusan rangsorolhatja a vezeték nélküli adatcsomagokat, hogy stabilabb kapcsolatot biztosítson online értekezletek során. Ezenkívül leegyszerűsíti a banner értesítéseket, hogy minimalizálja a zavaró tényezőket, miközben lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hozzáadjanak egy OPPO Notes parancsikont, amely egy kis felugró ablakban segíti a megbeszéléseket a Notes alkalmazással.

A ColorOS 13 rendszerre érkező egyik legnagyobb frissítés a továbbfejlesztett többeszközös felhasználói élmény. A Multi-screen Connect mostantól támogatja az okostelefon és az OPPO Pad Air, valamint az okostelefon és a számítógép közötti zökkenőmentes kapcsolatot, növelve a produktivitást és a kényelmet a File Transfer funkció révén, amely több fájlformátumot is támogat hardveres korlátozások nélkül. Azok a felhasználók, akik okostelefonjukat a számítógéphez csatlakoztatják a Multi-screen Connect segítségével, a képernyőn egyszerre több mobilalkalmazás megjelenítését is élvezhetik.

Előtérben az adatvédelem és a biztonság

Az adatvédelem és a biztonság a kezdetektől fogva kiemelt figyelmet kapott a ColorOS fejlesztésében. A ColorOS 13 integrálja az Android 13 mögöttes adatvédelmi funkcióit, mint például a vágólap előzményeinek rövid időn belüli automatikus törlését, ezzel is megelőzve a rosszindulatú programok által okozott érzékeny információk kiszivárgását. Emellett, a Nearby Wi-Fi funkcióval a felhasználók anélkül csatlakozhatnak Wi-Fi-hez, hogy felfednék konkrét helyadataikat.

Az OPPO saját fejlesztésű technológiája hasonlóan fontos szerepet játszik az adatvédelem és a biztonság növelésében. Az eszközön található algoritmusmodell alapján az Auto Pixelate egyetlen érintéssel képes felismerni és elhomályosítani a profilképeket és a neveket a chatről készült képernyőfotókon, az új Private Safe pedig magas színvonalú, széles körben használt Advanced Encryption Standard (AES) titkosítással rendelkezik. A ColorOS 13 olyan adatvédelmi és biztonsági védelmet nyújt, amelyben a felhasználók megbízhatnak ePrivacy, TRUSTe, ISO27701 és ISO27001 hiteles biztonsági és adatvédelmi hitelesítési szabványok alapján.

Az OPPO szoros együttműködésben dolgozott a Google-lal a ColorOS 13 fejlesztése során, új értéket hozva az Android OS élményébe. Az OPPO két zászlóshajó modellje, a Find N összecsukható okostelefon és a Find X5 Pro okostelefon a világon az elsők között kapták meg az Android 13 Beta frissítést.

A ColorOS 13 bevezetési terve és frissítési szabályzata

A ColorOS 13 globális bevezetéséhez az OPPO közel 35 okostelefon modell frissítését tervezi egy éven belül, több mint 60 országot és régiót érintve, és akár 160 millió felhasználót lefedve. Ez a ColorOS történetének valaha volt legnagyobb frissítési terve, ami a Find X5 Pro és a Find X5 modellel kezdődik a ColorOS 13 hivatalos kiadásával. Az OPPO ezután 2023-tól kezdődően folytatja a ColorOS 13 bevezetését több mint 20 további eszközre.