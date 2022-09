A Samsung bejelentette a 990 PRO-t, a vállalat PCIe 4.0-n alapuló, nagy teljesítményű NVMe SSD-jét. Az új eszköz kiemelkedő gyorsaságot és kiváló energiahatékonyságot kínál elsősorban olyan játékokra és feladatokra optimalizáltan, amelyek grafikailag kiemelkedő teljesítményt igényelnek, legyen szó 3D renderelésről, 4K-s videók szerkesztéséről vagy éppen adatelemzésről.

Folyamatos változást és fejlődést tapasztalhatunk nem csak a gaming, de a 4K és 8K technológia, valamint a mesterséges intelligencia által vezérelt alkalmazások terén is.

– mondta el KyuYoung Lee, a Samsung Memória üzletágának alelnöke. – „Mindez hatással van a felhasználók igényeire, akiknek így egyre nagyobb szükségük van a nagy teljesítményű tároló egységekre A 990 PRO a gyorsaság, az energiahatékonyság és a megbízhatóság optimális egyensúlyát nyújtja, így ideális választás a lelkes játékosok és a kreatív szakemberek számára egyaránt."

Extrém teljesítmény a magával ragadó játékélményért

A Samsung legújabb V-NAND-jének és új, saját fejlesztésű vezérlőjének köszönhetően a 990 PRO sorozat a jelenleg elérhető legnagyobb sebességet kínálja a PCIe 4.0 interfészen. Az SSD szekvenciális olvasási és írási sebessége 7450 MB/s-ot, vagy 6900 MB/s-ot is elérhet, míg a véletlenszerű olvasási és írási sebesség akár 1400K, illetve 1550K IOPS is lehet. A 980 PRO-hoz képest akár 55%-kal jobb véletlenszerű teljesítményt nyújtó 990 PRO kiváló választás lehet a komplexebb játékokhoz, de a kreatív és produktív feladatok elvégzéséhez is.

A nagy teljesítményű NVMe SSD-k szintén kulcsfontosságú szerepet töltenek a legújabb játékkonzol- és játéktechnológiák maximális kihasználásában. Az NVMe meghajtású 990 PRO gyorsabb betöltési időt biztosít a PC-k és konzolok számára a még teljesebb játékélményért. A legújabb játékbetöltési technológiát támogató Luminous Productions által készülő akció-szerepjátékon, a Forspoken-en végzett tesztek során a térkép betöltési ideje körülbelül egy másodperc volt, szemben a SATA SSD négy másodpercével és a merevlemezes meghajtó (HDD) 28 másodpercével.

Maximális energiahatékonyság és megbízható hőszabályozás

Alacsony fogyasztású architektúrára épülő, újonnan tervezett vezérlője a 980 PRO-hoz képest akár 50%-kal javítja az SSD energiahatékonyságát. Emellett, a 990 PRO nikkelbevonatú vezérlője, valamint a meghajtón található hőelvezető címke egyaránt a megbízható hőszabályozást szolgálja. A Samsung által fejlesztett Dynamic Thermal Guard technológia továbbá biztosítja, hogy a meghajtó hőmérséklete az optimális tartományban maradjon. A 990 PRO hűtőbordákkal kiegészült változata további hőszabályozást garantál, míg RGB fényei még stílusosabbá teszik a meghajtót.

A 990 PRO kiváló megoldás laptopok, asztali számítógépek, valamint saját építésű PC-k fejlesztésére is, hiszen nem csak jelentős teljesítménynövekedést biztosít, de mindeközben kevesebb energiát használ, ami egyaránt növeli az akkumulátor élettartamát és segíti a hőkezelési folyamatot.

A 990 PRO 2022 októberétől lesz világszerte elérhető, a gyártó által javasolt kiskereskedelmi ár várhatóan 74 990 Ft lesz az 1 TB-os modell és 138 990 Ft a 2 TB-os verzió esetében. A 4TB kapacitású változat jövőre lesz kapható.