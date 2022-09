A gyártó azokra figyel, akik a telefonjukat főként szórakozásra használják: a POCO M5 és a POCO M5s kompromisszummentes játékélménnyel szolgál. A POCO M5 bivalyerős: ezt a készüléket azok fogják nagyra értékelni, akik nap mint nap játszanak a telefonjukkal. A POCO M5s a szórakozás széles skáláját kínálja: a kamerájával élmény fotózni, elképesztő audiovizuális élményt nyújt, és ehhez a megfelelő akkumulátor kapacitást is biztosítja.

Angus Ng, a POCO Global termékmarketing-vezetője így fogalmazott: „A POCO M5 és a POCO M5s rácáfol azokra a sztereotípiákra, amelyek szerint egy megfizethető árú telefon nem képes remek játék- és audiovizuális élményt nyújtani. Ezek a készülékek élő bizonyítékai annak, hogy a csapatunk képes még a technológiai specifikációkra különösen érzékeny közönség számára is kiváló telefont tervezni az iparág legversenyképesebb árfekvésében.”

POCO M5: Játék a köbön prémium kategóriás 6nm-es processzorral és egy dinamikus kijelzővel

A készülékkel a játék mindig folyamatos, ami a továbbfejlesztett MediaTek Helio G99 chipkészletnek köszönhető. A prémium kategóriára jellemző 6 nanométeres gyártási eljárással készült, bivalyerős chipkészlet magában foglal egy nyolcmagos CPU-t, két nagyteljesítményű, 2.2 GHz órajelű Cortex A76-ot, és egy Arm Mali G57 GPU-t, amely a továbbfejlesztett grafikáért felel – ezek így együtt erős rendszert alkotnak ebben az árkategóriában a játékélmény kimaxolásáért.

A Game Turbo 5.0 okosan bánik a CPU, a GPU és a memória erőforrásaival, hogy az élmény a nagy számítási kapacitást igénylő játékok esetében is maradéktalan legyen. A rendszer felismeri, hogy a felhasználója mikor játszik éppen, és ilyenkor megakadályozza, hogy egy hirtelen felugró üzenet megszakítsa a játék menetét.

A 90 Hz-es DynamicSwitch kijelzővel ellátott POCO M5 képes dinamikusan megváltoztatni a kijelző frissítési rátáját. Amikor a felhasználó éppen játszik, a legnagyobb frissítési sebességet alkalmazza, hogy a mozgás folyamatos legyen, ugyanakkor alacsonyabb sebességre tud váltani videófelvételek lejátszásakor. Ez a megoldás csökkenti az energiafelhasználást, tovább működésben tartja a telefont, így a felhasználó hosszabb ideig játszhat egyetlen feltöltéssel.

A 6.58 hüvelykes Full HD+ DotDrop kijelzőnek köszönhetően a POCO M5 színei élénkek, a képmegjelenítése éles. Ehhez társul a 240 Hz-es érintésmintavétel, amelynek akkor veszi igazán hasznát a játékos, amikor gyors játékot játszik, és a kijelzőnek minden érintésre azonnal reagálnia kell. A POCO M5 olyan praktikus funkciókkal is rendelkezik, mint a Sunlight kijelző, amely lehetővé teszi, hogy a játékot a szabadban is tovább játszhassuk, például egy parkban vagy a medence szélén üldögélve.

Amellett, hogy remekül lehet rajta játszani, a POCO M5 azok kezében is tökéletes eszköz lesz, akik teljes életet élnek, és szeretnék megörökíteni annak fontos pillanatait. A telefonhoz egy háromlencsés kamera tartozik: egy 50 MP-es főkamera, egy 2 MP-es mélységérzékelő, amely valós időben képes mélységélességet állítani, és egy 2 MP-es makró kamera a csodálatos közeli felvételekért. Ezzel a szettel egy tengeri szörfözést ugyanúgy le lehet kapni a hangulat varázsát megragadva, mint egy utcai műalkotást annak apró részleteire ráközelítve.

Mindezeken felül a POCO M5-nek különösen nagy kapacitású, 5000 mAh-s akkumulátora van, amelyhez 18 W-os gyorstöltő jár. Vagyis nem kell attól tartani, hogy a telefon lemerül napközben: játszani egész nap lehet, akkor is, ha a felhasználó folyamatosan úton van, és ha közben a szokásos teendőit is intézi a telefonnal.

POCO M5s: egy bivalyerős készülék az önfeledt szórakozásért

A POCO M5s négy kamerából álló hátsó kameraszettjével lélegzetelállító 4K videókat lehet rögzíteni, másodpercenként 30 képkockás sebességgel – ez a készülék kiválóan alkalmas a váratlan helyzetek képi megragadására az utcán vagy egy sporteseményen. A szett része egy 64 MP-es főkamera, és egy 8 MP-es ultranagy látószögű kamera a gyönyörű városi látképekért vagy a hegycsúcsok látványának megörökítésért, ha valaki épp a természet szerelmese. Van ezeken kívül két 2 MP-es szenzor is a mélységélesség megállapítása, illetve a részletgazdag makrófelvételek érdekében. A 13 MP-es frontoldali kamerával nagyszerű szelfiket lehet készíteni.

A telefon egy kis kreatív stúdióval is büszkélkedhet, amelyben jó néhány intelligens és felhasználóbarát fotós és videós funkció is helyet kapott, hogy az önkifejezésnek semmi ne szabhasson határt. Ennek köszönhetően éjszaka is remek képek lőhetők, a bokeh effektussal tetszetős portrék születhetnek, illetve profi time-lapse vagy lassított felvételeket is lehet készíteni a telefonnal, amiben a mesterséges intelligencia is a felhasználó segítségére van.

A POCO M5s telefont 6,43 hüvelykes Full HD+ AMOLED DotDisplay kijelzővel látták el, amin jól mutatnak a sportesemények, a családtagoknak szánt saját készítésű videók, vagy épp a zenei klipek. A kettős hangszórókkal együtt hiánytalan audiovizuális élményt szolgáltat ez a telefon – vagyis bátran elmerülhetünk a kedvenc előadónk videóklipje, vagy épp egy cyberpunk sci-fi film nézésének élvezetében. Mindeközben pedig rácsodálkozhatunk arra, mennyire akadásmentes a lejátszás, milyen élethű a színvisszaadás. A funkciók is a prémium kategóriát idézik a felhasználó kényelmének fokozásáért: egyebek mellett a DC Dimming és a 360°-os környezeti fényérzékelő, amely hozzá igazítja a kijelző fényerejét a külső fényviszonyokhoz, hogy a képek és mozgóképek nézése ne fárassza nagyon a szemet.

A POCO M5s-t MediaTek Helio G95 chipkészlettel látták el, így rendelkezik azzal a teljesítménnyel, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználó gondtalanul lebeghessen az audiovizuális élvezetek tengerében. A kiterjesztett valóság világába is belekóstolhatunk ezzel a készülékkel, kiváló fotókat készíthetünk vele, ráadásul a streamelt tartalmakat is folyamatos képpel jeleníti meg, mert ehhez is megvan a megfelelő grafikai teljesítménye, kiegészítve az innovatív hatékonyságjavító megoldásokkal.

Ennek a telefonnak is 5000 mAh-s az akkumulátora, ami elegendő energiát biztosít akár 12 órányi folyamatos játékhoz, vagy másfél napnyi telefonhíváshoz is. Készenléti állapotban pedig a készülék akár egy hónapig is képes üzemben maradni!

A POCO M5s két színben – szürke és kék –, 4GB+128GB változatban lesz elérhető: A 4GB+128GB változat 229 eurós ajánlott kiskereskedelmi áron lesz kapható a hivatalos e-kereskedelmi csatornákon keresztül.