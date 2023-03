6. Óraműszerű legyen, ne órákig tartson a rendelés feladása

A megbízható üzleteknél gördülékenyen, zökkenőmentesen megy a megrendelés: kiválasztjuk a terméket, kitöltjük a szállítással, átvétellel, fizetéssel kapcsolatos adatokat, és már jöhet is a kiszemeltünk. Ha jóval több vagy furcsa információt kérnek, az már gyanús lehet. Ellenőrizzünk le mindent a biztonság kedvéért, mert jobb pár percet eltölteni az elővigyázatossággal, mint hogy utólag szembesüljünk a negatív következményekkel.

7. Tanulni és tanítani

Ha rendben megkaptuk a terméket, ha problémába ütköztünk, ezt meg kell osztani másokkal is. A webshopoknak is hasznosak a visszajelzések, hogy orvosolják esetleges hiányosságaikat, ahogy a fogyasztóknak is, hogy tanuljanak egymás eseteiből. Ahogy mi magunk is örülünk, ha valaki óva int minket, tegyük meg ugyanezt másokért is.

8. Kérdezni sosem ciki

Ha valami nem egyértelmű, akkor nyugodtan kérjünk segítséget, akár magától az üzlettől, akár az Árukereső.hu-tól a honlapon feltüntetett elérhetőségeken.