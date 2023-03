A Terran 1 feladata, hogy akár 1250 kilogramm hasznos terhet juttasson fel a világűrbe, Föld körüli pályára. A magyar idő szerint csütörtök hajnalban indított rakéta prototípus volt, rakomány nélkül. A rakétának a kilövés után nyolc perccel kellett volna elérnie az orbitális röppályát. Ha ez sikerült volna, a Relativity Space lehetett volna az első, magánkézben lévő, kockázati tőkéből finanszírozott vállalkozás, amelynek az első kilövése sikerül. Ráadásul a rakéta hajtóanyaga is kísérleti, úgynevezett methalox, amely folyékony metán és oxigén elegye. A Relativity Space szerint ez a jövő üzemanyaga, mert a Marson is könnyen előállítható. Ezt tervezi használni a SpaceX Starship űrhajója és a United Launch Alliance Vulcan nevű járműve is.