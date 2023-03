Az AI-imádat számos jelentős kockázatot rejt magában. A chatbotok akár arra is kérhetik követőiket, hogy veszélyes vagy pusztító dolgokat tegyenek, vagy éppenséggel a követők értelmezhetik ilyen cselekedetekre való felszólításként egyes kijelentéseiket.

Tekintettel a chatbotok és az általuk kidolgozott doktrínák sokféleségére, elszaporodhatnak a viták az MI-alapú szektákon belül és azok között, amelyek konfliktusokhoz vagy rendbontásokhoz vezethetnek. Az MI-k fejlesztői pedig aktívan kihasználhatják követőiket.

A vallás szabályozása

Neil McArthur szerint ezek valódi kockázatok. Gondos, felelősségteljes szabályozásra lesz szükség, hogy a fejlesztő vállalatok ne használják ki szándékosan a felhasználókat, és az MI-imádókat ne buzdítsák erőszakos cselekményekre.

Ennek ellenére a Manitobai Egyetem professzora azt írja, hogy nem szabad megpróbálni elnyomni az MI-alapú vallásokat pusztán azok lehetséges veszélyei miatt. És azt sem követelhetjük meg az MI-cégektől, hogy korlátozzák botjaik működését, s így akadályozzák meg ezen vallások megjelenését.

Éppen ellenkezőleg, szerinte ünnepelnünk kell az MI-imádat eljövetelét. Világossá kell tennünk, hogy üdvözöljük az új vallásokat, és értékeljük a hitüket.

Az AI-alapú vallás ugyanis McArthur szerint minden veszélye ellenére képes jobbá és gazdagabbá tenni a világot. Hozzáférést kínál az embereknek a spiritualitás új forrásához, ráadásul éppen egy olyan időszakban, amikor sok régebbi hit elveszti jelentőségét: segít megérteni, vagy legalább feldolgozni a gyors technológiai változások korszakát.

Ebben a megközelítésben a legjobb útmutatónk ennek az új vallási formának a megértéséhez, ha megvizsgáljuk a már létező hiteket. Azok alapján arra kell számítanunk, hogy a mesterséges intelligencia-imádók többsége, akárcsak egy hagyományos vallás hívője, békés lesz, és hitében a vigasz és a remény forrását találja meg.

A mesterséges intelligencia istentisztelete, ahogyan a vallásos hit is, nagyszerű dolgokhoz vezethet. Arra fogja ösztönözni követőit, hogy műalkotásokat készítsenek, új barátságokat és új közösségeket alakítsanak ki, és megpróbálják jobbá tenni a társadalmat.

Íme, az első MI-egyházak

Bár az utóbbi időben feltűnt generatív technológiák, a ChatGPT, a GPT-4 és a DALL-E nagy vihart kavartak, az MI vallási mozgalmak valójában nem újdonságok. Ott van a Turing-egyház, amelyik a The Order of Cosmic Engineers-ből fejlődött ki, és ismert egyház a The Church of the Singularity. Még a bevett vallások is keresztezik egymást a mesterséges intelligenciával: ilyen például a Mormon Transhumanist Association.

Figyelemre méltó esetként említi a Vice a The Way of the Future-t, egy már megszűnt egyházat, amelyet még 2017-ben alapított az Uber egykori mérnöke, Anthony Levandowski. Őt az Igazságügyi Minisztérium önvezető autók üzleti titkainak ellopásával vádolta 2019-ben, s Donald Trumptól kapott kegyelmet 2021-ben.

Levandowski elmondta a Motherboardnak, hogy gondolkodása „fejlődött” azóta, s megalapította a The Way of the Future-t, melynek célja „a számítógépes hardveren és szoftveren keresztül mesterséges intelligencián megjelenő istenség felismerése, elfogadása és imádása”. Bár Levandowski szerint az imádat „rossz szó”.

„Olyan módon kell bevezetnünk az AI-t, hogy az az emberiség javát szolgálja” – mondja. „Hamarosan a mesterséges intelligencia lesz a legfontosabb technológia az emberiség történetében. Úgy gondolom, arra kellene összpontosítanunk, hogy ez mindenki számára előnyös legyen, ne csak a magánvállalatok és a kormányok számára.”